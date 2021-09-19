Дети по всему миру начали массово заражаться малоизвестным вирусом

20:30 19.09.2021

В США, Швейцарии, Японии и Великобритании врачи зафиксировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом RSV среди детей.

Данный вирус может вызывать воспаление легких. Заболевшие дети в ряде случаев тяжело кашляют и затрудненно дышат, другие же переносят заболевание как простуду — с насморком и кашлем. Пациенты из группы риска — недоношенные дети и те, у кого есть проблемы с легкими и сердцем. Эксперты полагают, что RSV более опасен для детей, чем коронавирус, пишут "Новые Известия".

Врачи связывают всплеск заболеваемости с карантинными мерами, из-за которых у детей не выработался иммунитет против RSV. В течение прошлого сезона этот малоизвестный вирус не выявлялся вообще из-за карантина. Однако на фоне ослабления антиковидных ограничений уязвимые дети стали заболевать. Ожидается, что из-за начала учебного года заболеваемость может продолжить расти.