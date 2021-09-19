Дети по всему миру начали массово заражаться малоизвестным вирусом

В США, Швейцарии, Японии и Великобритании врачи зафиксировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом RSV среди детей. 

Данный вирус может вызывать воспаление легких. Заболевшие дети в ряде случаев тяжело кашляют и затрудненно дышат, другие же переносят заболевание как простуду — с насморком и кашлем. Пациенты из группы риска — недоношенные дети и те, у кого есть проблемы с легкими и сердцем. Эксперты полагают, что RSV более опасен для детей, чем коронавирус, пишут "Новые Известия".

Врачи связывают всплеск заболеваемости с карантинными мерами, из-за которых у детей не выработался иммунитет против RSV. В течение прошлого сезона этот малоизвестный вирус не выявлялся вообще из-за карантина. Однако на фоне ослабления антиковидных ограничений уязвимые дети стали заболевать. Ожидается, что из-за начала учебного года заболеваемость может продолжить расти.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.09.2021, 00:16
    Гость: НАрмальный пацан

    Почему малоизвестный? С 1956 г. про него знают. Просто срочно понадобилась свеженькая страшилка, т. к. корона уже не вставляет. Недавно пробовали Нипах(он же- нипромежность, он же нипараректальная клетчатка),- не повёлся народишко! Теперь- обкатанная веками тема детишек. Тоже не пойдёт, хочу сказать. Общество настолько оскотинилось, что просто пройдёт мимо.
    Одна здравая мысль прозвучала в статье,- карантинные меры из-за ковида помешали выработке иммунитета к RSV. Но вряд ли это что-то изменит.

  4. 19.09.2021, 23:17
    Гость: Aркаим

    России не существует в суверенном смысле - есть народ, есть культура, память, но государства суверенного народого у нас нет. Есть смесь ОПГ и оккупационной колониальной администрации с внешним упрвлением. Вы не абстрактный запад уничтожайте, а для начала конкретного Собянина привлечите к ответственности за преступления перед русским народом.

  5. 19.09.2021, 22:23
    Гость: личный опыт

    маскобесие и не к тому результату ещё приведёт. Маски разрушают иммунную систему, а вакцинация - её перекашивает в одну сторону, ослабляя с другой стороны.

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