Главврач ковидной больницы в Москве не увидела коллективного иммунитета
По мнению главного врача городской клинической больницы №52 Марьяны Лысенко стойкий коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве до сих пор не выработан из-за низких темпов вакцинации. Об этом она заявила в эфире «Первого канала».
«Все, что прогнозировалось, оправдалось, к сожалению большому. Стойкого коллективного иммунитета мы не наработали в связи с очень низкими темпами вакцинации», - цитирует слова Лысенко ТАСС.
По ее словам, на данном этапе самое страшное для медработников - это постепенная мутация вируса в новую форму, устойчивую к вакцинам. «Если такие темпы вакцинации будут, то, конечно, рано или поздно он [вирус] приспособится к тому, что его окружает», - заявила она.
При этом она считает, что в будущем это станет обычным сезонным респираторным вирусом, как грипп, как другие виды. «Если есть четкий протокол вакцинации и есть средства, которые помогают бороться с этой инфекцией, то это станет обычной рядовой инфекцией», - отметила она.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Госпожа Лысенко - медработники отказываются от вакцинации. Все покупается + медстатистика
странно и удувительно, что врач НЕ знает что такое вакцина..!
это говорит либо о тупости, либо о нечистоплотности.
забыла доктор, что давала клятву Гиппократа..
нести собачий бред про "кол иммунитет".
Его не было, нет и не будет.
В связи с правилами арифметики.
Если эти "светила" от медицины этого не понимают, надо их гнать несухими тряпками.
если страну превратили в грязный проходной двор ни какая вакцинация не поможет аминь
Нельзя увидеть того, чего быть не может...