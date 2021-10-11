Главврач ковидной больницы в Москве не увидела коллективного иммунитета

Вакцинация

По мнению главного врача городской клинической больницы №52 Марьяны Лысенко стойкий коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве до сих пор не выработан из-за низких темпов вакцинации. Об этом она заявила в эфире «Первого канала».

«Все, что прогнозировалось, оправдалось, к сожалению большому. Стойкого коллективного иммунитета мы не наработали в связи с очень низкими темпами вакцинации», - цитирует слова Лысенко ТАСС.

По ее словам, на данном этапе самое страшное для медработников - это постепенная мутация вируса в новую форму, устойчивую к вакцинам. «Если такие темпы вакцинации будут, то, конечно, рано или поздно он [вирус] приспособится к тому, что его окружает», - заявила она.

При этом она считает, что в будущем это станет обычным сезонным респираторным вирусом, как грипп, как другие виды. «Если есть четкий протокол вакцинации и есть средства, которые помогают бороться с этой инфекцией, то это станет обычной рядовой инфекцией», - отметила она.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.10.2021, 23:07
    Гость: Жека

    Госпожа Лысенко - медработники отказываются от вакцинации. Все покупается + медстатистика

  2. 11.10.2021, 21:42
    Гость: g

    странно и удувительно, что врач НЕ знает что такое вакцина..!
    это говорит либо о тупости, либо о нечистоплотности.
    забыла доктор, что давала клятву Гиппократа..

  3. 11.10.2021, 21:28
    Гость: Хватит

    нести собачий бред про "кол иммунитет".
    Его не было, нет и не будет.
    В связи с правилами арифметики.
    Если эти "светила" от медицины этого не понимают, надо их гнать несухими тряпками.

  4. 11.10.2021, 19:31
    Гость: вадим ивановича

    если страну превратили в грязный проходной двор ни какая вакцинация не поможет аминь

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