Главврач ковидной больницы в Москве не увидела коллективного иммунитета

18:34 11.10.2021

По мнению главного врача городской клинической больницы №52 Марьяны Лысенко стойкий коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве до сих пор не выработан из-за низких темпов вакцинации. Об этом она заявила в эфире «Первого канала».

«Все, что прогнозировалось, оправдалось, к сожалению большому. Стойкого коллективного иммунитета мы не наработали в связи с очень низкими темпами вакцинации», - цитирует слова Лысенко ТАСС.

По ее словам, на данном этапе самое страшное для медработников - это постепенная мутация вируса в новую форму, устойчивую к вакцинам. «Если такие темпы вакцинации будут, то, конечно, рано или поздно он [вирус] приспособится к тому, что его окружает», - заявила она.

При этом она считает, что в будущем это станет обычным сезонным респираторным вирусом, как грипп, как другие виды. «Если есть четкий протокол вакцинации и есть средства, которые помогают бороться с этой инфекцией, то это станет обычной рядовой инфекцией», - отметила она.