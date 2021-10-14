Девять месяцев ковид-вакцинации: результат нулевой?

Cейчас с ковидом все гораздо хуже, чем год назад: заболеваемость выросла в три раза, а смертность вообще на порядок. В самых вакцинированных регионах ничуть не лучше, чем в наименее вакцинированных

Девять месяцев в России продолжается ковид-вакцинация. В ряде регионов вакцинировано уже больше половины взрослого населения, и можно подвести первые итоги. Накануне.RU провело анализ ситуации по регионам, изучив по официальным статистическим данным заболеваемость и смертность в них в зависимости от доли привитых. Результаты оказались неутешительными: на данный момент вакцинация ничего не дала.

Намного хуже, чем год назад



В сентябре прошлого года в России было официально зарегистрировано 185 тыс. случаев ковида, в сентябре этого – 598 тыс. По оперативным данным, умерли 3,6 тыс. и 24 тыс. человек соответственно. По уточненным данным Росстата, от ковида как основной причины смерти в августе прошлого года (за сентябрь данных еще нет) умерли 4 тыс. и 44 тыс. в этом. То есть сейчас все гораздо хуже, чем год назад: заболеваемость выросла в три раза, а смертность вообще на порядок. Обратим внимание: смертность выросла намного больше, чем заболеваемость, особенно смертность по Росстату. Летальность тоже стала намного выше. Если год назад она (по оперативным данным) была менее 2%, то сегодня 2,7%, а конкретно за этот год почти 3,5%.

Как же так получается, что к началу сентября было вакцинировано 44 млн человек (из них 37 млн дважды), а все стало намного хуже, чем было до вакцинации? Ведь вакцинированные, как заявляется, практически не умирают от ковида, и, следовательно, треть населения страны не должна подлежать смертям от ковида. 44 млн – это 30% населения России. А так как дети от ковида не умирают, то долю вакцинированного населения можно считать только от взрослого населения, что составит 38%. Так почему же в условиях, когда более трети взрослого населения вакцинированы и не должны умирать, ковидная смертность гораздо выше прошлогодней, до вакцинации?

Гипотеза: чем больше привитых, тем меньше должны умирать



Считается, что коллективный иммунитет формируется, когда вакцинированы хотя бы 60% населения, и если эта доля не достигнута, болезнь не прекратится. Однако это не мешает оценить реальную эффективность вакцинации еще ДО достижения вожделенного коллективного иммунитета. Как это сделать?

Нам постоянно рассказывают, что в мире бушует пандемия коронавируса, которая уносит огромное число жизней и которая привела к большому росту смертности, а единственный способ защититься от "ковидной смерти" – это вакцинация. Значит, чем больше процент вакцинированного населения, тем больше защищенных от смерти людей и тем меньше там должна быть ковидная смертность. Именно эту гипотезу и нужно проверить: надо сравнить все регионы России по смертности в зависимости от доли вакцинированного населения, а она в разных регионах весьма различается. Но для анализа тем лучше: значит, разница в смертности между регионами должна быть более выраженной.

Простейший метод



Доля вакцинированного населения по регионам взята по состоянию на 1 сентября и вычислена как доля от взрослого населения, так как дети от ковида практически не умирают. Она варьируется значительно – от 17% в Дагестане до 66% в Чечне.

Были взяты четыре показателя:

• официальное число случаев ковида (оно же заболеваемость);

• оперативное число смертей, сообщаемое ежедневно;

• число смертей от ковида как основной причины смерти по уточненным данным Росстата;

• общая смертность.

Первые два показателя – за сентябрь, вторые два – за август, так как данные за сентябрь будут только в ноябре. Каждый из этих показателей для всех регионов наносился на график. При этом доля вакцинированного населения на всех графиках относится к 1 сентября и учитывает всех привившихся, а не только одной дозой. Это упрощение не вносит значимого искажения, так как во всех регионах пропорции между дважды и однократно привитыми почти одинаковые, а за месяц доля привитых во всех регионах изменилась тоже примерно на одну и ту же относительную величину. Это незначительное упрощение не должно иметь никакого влияния на обнаружение защитного эффекта вакцин.

Но что получилось в результате?

Заболеваемость



Никакого снижения заболеваемости ковидом не выявилось: точки распределились приблизительно равномерно по всему графику, и только несколько точек на нем выделяются явным образом, но без какой-либо видимой зависимости. Так, в десятке наименее вакцинированных регионов, где вакцинировано всего 17-29% взрослых, заболеваемость составила 3,6 случаев на тысячу жителей. В десятке наиболее вакцинированных регионов, где вакцинировано 44-66% взрослых, заболеваемость составила 4,1 случаев на тысячу жителей. Попытка выявить различие другим способом – сравнить по степени вакцинации десятку регионов с наибольшей и наименьшей заболеваемостью – тоже безрезультатна – между ним нет различия в доле привитых (36% и 39% соответственно при огромном разбросе).

При этом обращает на себя внимание то, что доверительный интервал, куда с вероятностью 95% попадет заболеваемость в регионе из десятки наименее привитых, громадный – от 0,5 до 6,5. А для наиболее привитых – вообще от 0 до 9. То есть можно иметь сколько угодно привитых, но предсказать, какая будет заболеваемость, невозможно – связи никакой нет. Она может быть любой. Это говорит о том, что в настоящее время процент вакцинированного населения – статистически незначимый фактор для заболеваемости ковидом.

Ковидная смертность



Смертность от ковида как по оперативным данным за сентябрь, так и по уточненным данным за август, также не обнаруживает никакого снижения с ростом вакцинации. Эти два графика очень похожи на первый: примерно равномерное распределение точек по всей области. Правда, выделяются три-четыре региона с наибольшей долей привитых, где смертность весьма низка, но она низка еще в двух десятках регионов. К слову, точно так же выделяются несколько регионов с очень малой долей привитых.

В среднем, если сравнить десятку наименее и наиболее привитых регионов, то ковидная смертность по оперативным данным в них будет соответственно 200 и 140 на миллион жителей за месяц. То есть формально разница есть. Но разброс столь громаден (доверительные интервалы 0-500 и 0-300), что эта разница "тонет" в погрешности и является статистически незначимой.

А вот в смертности по уточненным данным и этой разницы нет – 280 и 265 смертей на миллион жителей соответственно при таком же огромном разбросе.

Попытка обнаружить, что в регионах с самой низкой и самой высокой ковидной смертностью доля привитых как-то различается, результата не дает – между ними почти нет различия. Привитых там от 34% до 39%, то есть среднее общероссийское количество.

Это может свидетельствовать о том, что и на ковидную смертность вакцинация никакого влияния не оказывает, по крайней мере, статистически это незначимый фактор.

Общая смертность



Наконец, мы рассмотрели также общую смертность. В качестве количественного показателя был взят рост общей смертности в августе по сравнению со средней в августе в 2017-2019 гг. То есть снижает ли вакцинация общую смертность?

Оказалось, что нет. Никакого влияния вакцинации на общую смертность тоже не обнаружилось. В десятке наименее привитых регионов она на 43% больше средней в прошлые годы, в наиболее привитых – на 45%. При этом в регионах с наименьшим ростом общей смертности привитых даже меньше (39%), чем в регионах с наибольшим ростом смертности (43%). Впрочем, эта разница незначима.

Интересно, что два самых вакцинированных региона (Чечня и Чукотка) по общей смертности резко выделяются. На графике ковидной смертности их точки почти в самом низу, а на графике общей – почти в самом верху. Это же касается и Дагестана, где всего 17% привитых.

В целом никакой связи с вакцинацией тоже не наблюдается: почти все точки образуют равномерное облако. В регионах, где привито много людей, общая смертность не ниже, чем в регионах, где привито мало, хотя разница в доле привитых более чем в два раза.

Для большей наглядности пять наименее и наиболее вакцинированных регионов занесены в таблицу. Если рассматривать только первые два оперативных показателя, то может показаться, что в самых вакцинированных регионах все намного лучше: заболеваемость там в полтора раза выше, а смертность – в полтора раза ниже. Однако последние два столбца это опровергают. Заметен огромный разброс показателей по регионам внутри каждой пятерки, указывающий на незначимость уровня вакцинации.

На этом основании можно предположить, что проводимая ковид-вакцинация на данный момент оказывается бесполезной, хотя в девяти регионах на сегодня уже привито более половины взрослых. Никакого снижения заболеваемости или смертности она не дает, хотя привитые теоретически не должны подлежать смерти от ковида. Почему?

Есть ли эффективность вакцинации?



По сообщениям, испытания вакцин дают эффективность 90% и выше, хотя на Западе в последнее время признается, что против пресловутого штамма "дельта" она порядка 50%. Единственным же исследованием эффективности вакцинации в России пока является исследование, проведенное Медицинским институтом им. Березина Сергея (МИБС) и другими учреждениями. Там получили результат, что два укола снижают риск госпитализации на 81%. Мы ознакомились с полным текстом исследования, которое вызвало ряд вопросов. Запрос о комментарии в пресс-службе МИБС оставили без ответа, но в статье и так ясно сказано, что авторы следовали руководству ВОЗ от марта 2020 года о том, как оценивать эффективность вакцин (которых еще не было, а вот руководство уже было). А ВОЗ требует исключать из числа заболевших после вакцинации тех, кто заболел менее чем через 14 дней после укола. То есть заболевшие через 13 дней после первого укола не считаются или вообще считаются непривитыми, после второй – то же самое – или исключаются, или попадают в группу "частично привитых". Постулат прост: они уже были заражены. В научном сообществе он не обсуждался, а просто был спущен ВОЗ. И все ему следуют, хотя он никем не был доказан.

В исследовании было 467 госпитализированных из 12 154 непривитых (3,6%) и 17 из 1 291 дважды привитых (1,3%). То есть эффективность получилась 66%, а с учетом возрастной корректировки – 81% (для пожилых она выше, а их было больше). Однако сколько было исключенных из анализа – неизвестно. При этом достаточно всего 29 человек, чтобы эффективность после второго укола стала равной нулю. Возможно, их было намного меньше. Но обращает на себя внимание сам вакциноцентричный подход: выбирается период времени, наиболее благоприятный для эффекта вакцины, и расчет ведется только по нему. А ведь человек не может на машине времени сразу после первого укола переместиться во время через 14 дней после второго укола. Пройдет больше месяца, и этот период вообще не рассматривается, а много сообщений относятся именно к нему: человек был здоров – сделал укол – и он заболел. И его автоматически заносят в скрыто инфицированных до вакцинации. На каком основании? Чтобы отвести любое сомнение в вакцине? Такой подход не может считаться ни обоснованным, ни добросовестным. Вакцина создана для человека или человек для вакцины? Нынешние нормы подразумевают, что второе. Именно так говорит вакцинолог Михаил Костинов, которого цитирует кремлевский пул №3: "При нормальной функции иммунной системы защита будет надежной, а вот при дефектах в ее работе того же защитного эффекта достичь не получится. Не вакцина плохая, а мы сами так созданы, что кто-то неполноценно отвечает на ее введение". То есть если что-то не так, то это человек "бракованный".

Вот и получается, что гипотетическая эффективность вакцин, которую они имеют, если рассматривать самый благоприятный для них период, под 90% и выше, а реальная эффективность проводимой вакцинации – ноль. Так, может, "в консерватории что-то подправить", то есть в методике оценки эффективности? Понятно, что никто это не будет делать, но, на наш взгляд, это может быть одной из причин того, почему вакцинация ничего не дает. Методика уже содержит в себе потенциальное искажение оценки эффективности.

Но как быть с теми сообщениями, что в больницах большинство непривитых, а привитых – лишь несколько процентов? И умирают тоже почти все непривитые. Здесь тоже нужно принимать во внимание, как считали привитых. А также помнить, что статистики в России не ведется. Иногда сообщаются какие-то отдельные и препарированные данные. Но этого недостаточно. Это как если бы человек лежал в больнице, а врач сообщал: сегодня давление 120 на 80, через неделю температура 36,6, еще через неделю хороший пульс и т.д. То есть все сообщаемые показатели хорошие, только чего тогда человек лежит в больнице? Так и с вакцинацией – нет полной картины, сообщают только обрывочные сведения, и они все хорошие.

Так, недавно министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что только 2% вакцинированных россиян заболевают ковидом. А разве среди непривитых этот процент существенно больше? "Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своем большинстве это невакцинированные", – сказал чиновник. При таких "данных" никакой полный анализ невозможен. Вот и приходится самостоятельно додумываться.

Но отдельно стоит остановиться на одном моменте в исследовании МИБС, которое имеет убийственное значение для всей проводимой прививочной кампании.

Как видно на графике (рис. 1), вероятность госпитализации с ковидом до 60 лет для привитых и непривитых ОДИНАКОВА и составляет от 0 до 5%. Это значит, что эффективность вакцинации до 60 лет равна нулю? Иного толкования быть не может, то есть вся кампания по принуждению работающих к вакцинации может быть бесполезна для снижения госпитализаций и смертности. Это показывает независимое исследование. Про 81% все СМИ раструбили, а вот эти результаты просто "не заметили", так как они "невыгодные". А между тем они и являются главными. Возможно, это одна из реальных причин того, почему вакцинация ничего не дает для снижения смертности. Нужно ее просто увидеть.

А объяснение новоявленного эпидемиолога и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что "причина главная – это недостаточный уровень вакцинированности", является примером вопиющей некомпетентности, когда чиновник берет на себя функции специалиста. Так же и премьер Михаил Мишустин заявил, что уровень вакцинации в России недостаточен, чтобы остановить распространение коронавируса. Нужно открыть глаза – и увидеть, что нигде, ни в одной стране мира вакцинация не остановила распространение коронавируса. Так почему это должно произойти в России? Более того, после начала вакцинации во многих странах, как и в России, стало еще хуже. Почему?

Безопасны ли вакцины?



О безопасности новых генных вакцин, которые были зарегистрированы в ускоренном порядке, данных почти нет. Никогда ранее препараты, тем более новые, не применялись сразу на людях под тем предлогом, что того требует ситуация. А ведь даже Владимир Путин, убеждающий в необходимости вакцинации, говорит, что "ставит эксперименты" на заболевшем окружении. Характерная проговорка президента: один из его сотрудников, с которым он контактировал, "болел бессимптомно – лишь два дня температурил". Позвольте спросить, а что же в таком случае симптом?

"Вакцину от коронавируса необходимо сначала полноценно испытать на животных. Очень странно и безрассудно, когда вакцины сразу испытывают на людях", – говорит заслуженный ветеринарный врач РФ, академик Академии продовольственной безопасности РФ Владислав Ласкавый. Он отмечает, что в его практике вакцинацию от коронавируса проводили на свиньях, но хороших результатов она не показала.

"На моей памяти впервые мы говорим о том, что профилактические методы смертельно опасны. Я что-то не помню, чтобы раньше обсуждались массовые смерти от профилактики", – заявил председатель правления московского общества терапевтов, доктор медицинских наук профессор Павел Воробьев.

Так виноваты ли вакцины в огромном росте смертности в России? Мы проверили это предположение, нанеся на график рост смертности с января по август в зависимости от доли привитых. Как и ранее, смертность считалась по сравнению со средней за три доковидных года. Гипотеза простая: чем больше привитых, тем больше там должно умереть людей с начала вакцинации. В этом случае на графике зависимость была бы видна так: облако точек вытянулось вправо и вверх. К счастью, такой зависимости не обнаружилось, график почти идентичен графику общей смертности за август, и мы его даже не приводим.

Получается, что в краткосрочной перспективе вакцины не вызывают значимый в масштабе всего населения рост смертности. При этом, судя по сообщениям в соцсетях, с начала года произошло уже несколько сотен скоропостижных смертей вскоре после вакцинации без каких-то видимых на то причин. И то, что это мало по сравнению с общим ростом смертности, не должно успокаивать. Население России и так быстро сокращается. К тому же неизвестно еще, что будет в долгосрочной перспективе. Пока можно предположить, что сама по себе вакцинация, видимо, не является значимой причиной общего огромного роста смертности, еще большего, чем год назад.

Так что вообще происходит со смертностью?



Как заявляется, ежедневно в России уже почти тысяча человек умирают от ковида – это плюс 20% к фоновой смертности. Почти все они непривитые. Но как же так: с одной стороны, умирают (почти) только непривитые, а с другой – вакцинация ничего не дает? Простой обыватель все чаще сталкивается с заболеваемостью в семье, на работе и т.д. и по рассказам или даже на знакомых ему лично примерах знает, что зачастую участь непривитых в больницах гораздо хуже, чем привитых. Но в больших масштабах это может не иметь никакого значения в случае, если "машина" статистики (или диагностирования болезни) "настроена" определенным образом. Опять же, многие знают, что попавшим в больницу ставят ковид, а тем, кто с легкими симптомами лечится на дому, стараются ставить ОРЗ, а ведь это тоже дает совершенно иную статистическую картину. Или может быть так, что непривитым стараются ставить ковид, а привитым – ОРЗ? Это общие рассуждения, которые подтвердить или опровергнуть сейчас вряд ли представляется возможным, но то, что в коронавирусной статистике много странностей, специалисты указывали уже не раз.

А вот конкретные факты, которые могут пролить свет на происходящее. 19 мая 2021 года суд Лиссабона постановил, что ковидная статистика в стране многократно завышена. Инициированная прокуратурой проверка статистики смертности от коронавируса в стране показала, что подтвержденных случаев смерти от ковида только 152, в то время как на всех сайтах указывается более 17 тыс. Ранее тот же суд признал, что только 3% ПЦР-тестов достоверны, а остальные 97% имеют ложноположительный результат. Это приводит к тому, что у огромного числа умерших получают положительный тест и записывают их в умерших от ковида. Может ли такое быть в России? На это указывают следующие данные.

В 2020 году от пневмонии, которая является основным и преимущественным осложнением респираторных заболеваний, включая ковид, в России умерли 58 тыс. человек. Это на 32 тыс. больше, чем годом ранее. При этом общий рост смертности составил 338 тыс., то есть на пневмонии пришлось менее 10% суммарного роста смертности. И такие цифры неудивительны. Они прямо вытекают из исследования МИБС, через которое прошли 14 тыс. пациентов с подозрением на пневмонию. Всего в городе за тот же срок было 68 тыс. случаев ковида. Через МИБС проходит около половины пациентов. Если исключить из общего числа бессимптомно и легко перенесших ковид, то получится, что были обследованы большинство с подозрением на пневмонию. И из них были госпитализированы 495 человек. Учитывая вторую половину пациентов и тех, кто сразу был направлен в больницу без КТ легких (впрочем, тяжелых случаев, когда сразу все понятно, не так много), получим чуть больше тысячи госпитализаций с пневмонией.

Так вот, по уточненным данным, только за июль в Санкт-Петербурге было 3,3 тыс. смертей от ковида как основной причины смерти, а с учетом начала августа около 4 тыс. Но как может число смертей во много раз превышать число госпитализированных?! Каждый умерший умер по несколько раз? Из тысячи или полутора тысяч реально госпитализированных с диагнозом пневмония умерли, скорее всего, 200-300 человек, может быть, чуть больше, но ненамного, ведь летальность не может так сильно различаться по регионам. И тогда получается, что росстатовская смертность от ковида завышена минимум в 10 раз? То есть среди тех, кто считаются умершими от ковида, от пневмонии умерли 10-20%. Но если это не пневмония, то что такое ковид?

Возможно, что вакцинация, если она и имеет высокую эффективность, снижает то, на что приходится всего около дополнительных 10% смертей. Она воздействует на малозначимую причину, поэтому может быть бессильной снизить огромный рост общей смертности, который вызван совсем другими факторами, а не ковидом с пневмониями.

Как, например, оценить влияние ношения масок на смертность? Или атмосферы информационного террора, вгоняющего людей в депрессию? Или отказ/усложнение в предоставлении плановой или внеплановой медпомощи, когда под предлогом ковида больных просто оставляют на произвол судьбы? В конце концов – влияние в целом такого фактора, как разрушение медицины под видом оптимизации, когда здравоохранение не в силах справиться с возросшими нагрузками? А само лечение? Профессор Игорь Гундаров не устает повторять, что больных лечат не так, как надо лечить при ОРЗ, а следуют указаниям Минздрава и ВОЗ, что буквально убивает многих больных. Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев тоже уверен, что летальность "можно очень сильно снизить, применяя очень правильное лечение". Президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин подчеркивает, что специалистов не допускают к принятию решений, а всем заправляют чиновники, смотрящие в рот ВОЗ. Эти факторы невозможно оценить, но очевидно, что они имеют громадное влияние на рост общей смертности.

Впрочем, мы попытались оценить влияние такого фактора, как число больничных коек на 100 тыс. населения. Оказалось, что зависимости нет никакой, и график, который похож на предыдущие, мы не приводим. Правда, последние данные по койкам по регионам относятся к 2016 году, но вряд ли цифры за пять лет настолько изменились, что точки вытянулись бы вправо вниз (общероссийские показатели за этот срок изменились мало).

Наконец, мы построили важный график, чтобы показать, если ли связь между заболеваемостью ковидом и ростом общей смертности. Оказалось, что выделяются только два региона – это Москва и Санкт-Петербург. Но это особые регионы, а без них линия регрессии становится почти горизонтальной с нулевой корреляцией (да и с ними связь очень слабая). Мы отнюдь не утверждаем, что заболеваемость ковидом не имеет вообще никакого влияния на рост общей смертности, но эта связь весьма слабая, а без двух столиц ее просто нет. Возможно, это и есть те 10% роста общей смертности, которые приходятся на пневмонии. Но, судя по этим данным, заболеваемость ковидом – незначительный фактор.

Это может указывать на то, что на ковид просто валят большинство дополнительных смертей. Видимо, власти решили не повторять "ошибку" прошлого года, когда статистика завышалась не так сильно, и в этом году стали списывать на ковид как можно больше, заодно принуждая к вакцинации. Только вот принуждать к вакцинации худо-бедно получается, а снизить рост смертности – никак. И тогда возникает вопрос: какую цель преследуют власти? Победить ковид или ввести всем вакцины? Вторая, как показал анализ, не имеет отношения к первой.