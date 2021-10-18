В России предложили страховать и премировать привившихся от COVID-19

15:04 18.10.2021

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» выступил с инициативой страховать на 10 млн рублей каждого вакцинированного.

Также он предложил премировать привившихся от COVID-19. По словам Тумуса, сумму выплаты необходимо определить в зависимости от региона, причём она не должна быть маленькой.

Напомним, ранее член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации.

«Надо наоборот поощрять, надо премии давать за то, что вакцинируются, потому что все другие методы исчерпаны. Пандемия растёт, каждый день число умирающих и заболевших растёт - на лицо четвёртая волна. Если премии будет давать работодатель, то он может определить, насколько это будет его работникам интересно. Если это по рублю, то это, естественно, неинтересно. Размер будет определяться в зависимости от региона и в зависимости для кого это делать. Единообразной (премии - прим.ред.), наверное, быть не может. Я предлагал страховать жизнь и здоровье тех, кто вакцинируется, на 10 миллионов рублей. Тогда появится у людей стимул, и государство заявит об абсолютной безопасности вакцины. А заставлять и принуждать - это мы уже проходили», - отметил Тумусов.