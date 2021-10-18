В России предложили страховать и премировать привившихся от COVID-19
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» выступил с инициативой страховать на 10 млн рублей каждого вакцинированного.
Также он предложил премировать привившихся от COVID-19. По словам Тумуса, сумму выплаты необходимо определить в зависимости от региона, причём она не должна быть маленькой.
Напомним, ранее член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации.
«Надо наоборот поощрять, надо премии давать за то, что вакцинируются, потому что все другие методы исчерпаны. Пандемия растёт, каждый день число умирающих и заболевших растёт - на лицо четвёртая волна. Если премии будет давать работодатель, то он может определить, насколько это будет его работникам интересно. Если это по рублю, то это, естественно, неинтересно. Размер будет определяться в зависимости от региона и в зависимости для кого это делать. Единообразной (премии - прим.ред.), наверное, быть не может. Я предлагал страховать жизнь и здоровье тех, кто вакцинируется, на 10 миллионов рублей. Тогда появится у людей стимул, и государство заявит об абсолютной безопасности вакцины. А заставлять и принуждать - это мы уже проходили», - отметил Тумусов.
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Чтобы ВСЕ ТЕ, кто отдаёт приказы об обязательном вакцинировании, кто пропагандирует это средство достижения депопуляции, кто вписан в патенты на "вакцины", торгует тестами, масками и прочими атрибутами культа, в случае, если с кем-либо получившим "вакцину" случится летальный исход, ОТВЕЧАЛИ ВСЕМ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ, и становились банкнотами, если умрёт даже один человек, которого они ложью, обманом или силой принудили к опасной процедуре! Без подобного документа идти на поводу у творящих беззаконие прислужников всемирных психопатов, жаждущих не хлеба и зрелищ, а крови, власти и безумных денег, НЕЛЬЗЯ. Если бы Гинцбург, Попова, Голикова, Собянин (и же с ним) отвечали всем своим "нажитым непосильным трудом" за смерть жертв "вакцины", вся вакханалия прекратилась бы мгновенно!
Людей перестали бы заражать через уколы и тесты, а также через маски (с частицами оксида графена, также содержащимися в " вакцинах"), не говоря уже об истреблении попавших в больницу через ИВЛ (не предназначенной для лечения респираторных заболеваний!), Ремдесивир (крайне токсичный препарат) и неправильный протокол лечения. Ложная статистика (чудовищней лжи) тоже бы мгновенно исчезла.
Старый мудрец Лао Цзы писал: "Множатся указы и законы - растут разбои и грабежи". Это верно и в отношении ковидаферы: чем больше мер и издевательств над народом, тем больше люди болеют.
При отмене "мер борьбы" и правильном лечении, все быстро выздорвливают (принимая Ивермектин), а новых больных без ложных тестов не появляется.
автоматически становятся носителями и распространителями инфекции, увековечивая и усугубляя пандемию. Их отлавливать надо, изолировать и как минимум штрафовать за вредительство, а не поощрять, страхуя и премируя!
Умерший должен доказать, что он умер именно от укола жыжи.
С каталами играть на их поле, по их правилам и их краплеными картами - верная гарантия, что умерший окажется запредельно должен устроителям этого аттракциона! Наследникам, и даже просто соседям покойного, лучше валить подальше, пока ими госколлекторы не занялись...
Как же им не быть-то? Вы телевизор включите ,там на каждом канале вас психически давят,устраивая индуцированный психоз,и это на Государственном уровне идёт всеобщая паническая атака на психику россиян,хотя по смертности,корона не входит и в десятку даже только инфекционных болячек,от которых высокая смертность,я уже не говорю о гигантской смертности от с-с-с заболеваний и онкологии. Вот,почему нам не озвучивают Общую смертность первой десятки заболеваний? Да потому ,что короны там нет и в помине,а психоз устроили на всю планету.Фашисты-одно слово.
А пока только громилы из роснадзоров по приказам губернских Держиморд незаконно штрафуют продавцов, которые под страхом крупных штрафов не имеют права отказывать в обслуживани. Вместо того, чтобы штрафовать клиентов и покупателей - нарушителей без масок. Полиция же предвзято делегируют свои функции продавцам тоже нарушая все законы о торговле и потребителях. И долбаное не раз семя по привычке молчит в это безобразие.