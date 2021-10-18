Родители Москвы собирают подписи против тестов на COVID-19 в школах

Многих родителей возмутил приказ департаментов здравоохранения и образования, вводящий обязательное тестирование школьников на COVID-19 (раз в 14 дней).

В настоящее время многие пишут открытые письма властям, в надзорные органы, устраивают флешмобы и собирают подписи под протестными заявлениями руководству образовательных учреждений, сообщает ИА FederalCity.

По информации «Коммерсанта», столичные родители уже направили свыше 300 жалоб в прокуратуру и Следственный комитет. Заявители требуют проверить эксперимент по экспресс-диагностике учащихся «на предмет соответствия законодательству».


Фото: телеграм-канал движения «Родители Москвы»

Напомним, в десяти образовательных учреждениях Москвы с 13 октября началось тотальное тестирование школьников и воспитанников детских садов на коронавирус.

Соответствующий приказ департаментов здравоохранения и образования был опубликован на сайте мэрии Москвы.

«Обеспечить проведение мероприятий по экспресс-тестированию ИХА обучающихся с периодичностью один раз в две недели (за исключением каникулярного периода) во всех классах/группах образовательной организации по предварительно составленным графикам, предусматривающим охват тестированием в течение указанного срока всех обучающихся в соответствии с Порядком проведения экспресс-тестирования ИХА и с учетом выбранного родителями (законными представителями) способа тестирования», - говорится в приказе.

При этом отмечается, что сбор согласий родителей (законных представителей) на проведение экспресс-тестирования ИХА осуществляться не будет.

Родители и законные представители учащихся смогут выбрать способ тестирования на наличие COVID-19:

  • экспресс-тестирование ИХА силами образовательной организации во время пребывания ребенка в организации;
  • самостоятельное проведение экспресс-­тестирования ИХА у своего ребенка в специально отведенном месте образовательной организации под наблюдением ответственного (в установленные образовательной организацией день и время). Обучающимся, достигшим 15-летнего возраста, может быть предоставлена возможность самостоятельно провести у себя забор биологического материала;
  • предъявления в образовательную организацию отрицательного результата ПЦР-теста обучающегося (актуальностью не более 3 дней от даты получения результата до даты предъявления результата) с периодичностью один раз в две недели (за исключением каникулярного периода).  

«В случае отказа родителя (законного представителя) от всех вариантов проведения тестирования обучающегося на наличие COVID-19 обучающийся к образовательному процессу не допускается», - отмечается в приказе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.10.2021, 05:51
    Гость: retvizan

    Может быть, вы все и правы. Но лучше в этом вопросе не перебдеть. А то можно уподобиться религиозным фанатикам, которые не разрешают переливать кровь или уверены, что женщина без хиджаба это неприличное зрелище. Возможно, что ваш ребенок уже переболел или в данный момент болеет и даже, возможно, что заразили его вы. В процедуре теста нет ничего опасного. А прививка это уже совсем другое дело, я лично тоже против прививок детям без согласия родителей.

  3. 19.10.2021, 05:43
    Гость: Бабки пилят

    То масочные заводики прикупили, а народ заставляют маски покупать. То вакцину государство оплачивает, а кто то за нее денежки получает, теперь вот экспресс-тесты государство будет оплачивать…
    Надо чтобы тесты продавались в аптеке, кому надо, тот купит. Экспресс-тесты на беременность ведь продаются в аптеках!!!!

  5. 19.10.2021, 05:34
    Гость: термометр

    А может запретить измерять температуру тоже ведь тест ??? ,без согласия родителей , в чем подвох теста ?

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