Особенности и стоимость замены тазобедренного сустава в Германии

Эндопротезирование позволяет решить ряд проблем, связанных с нарушением работы опорно-двигательного аппарата.

Такое хирургическое вмешательство помогает не только избавить пациентов от сильных болей, но и восстановить двигательную функцию и трудоспособность.

По сравнению с другими странами стоимость замены тазобедренного сустава в Германии доступная, поэтому в клинику приезжает много пациентов со всего мира. Здесь работают первоклассные специалисты, которые успешно выполняют протезирование и применяют новейшие компьютерные технологии.

Особенности замены тазобедренного сустава в Германии

Замена сустава таза является одной из самых распространенных методик хирургического лечения разных заболеваний, среди которых артроз, подагра, артрит, серьезные травмы, внутрисуставные переломы и пр.

Применение современных методик позволяет улучшить жизнь пациентов и вернуть им физическую активность. Для замены тазобедренного сустава используют новейшие эндопротезы, изготовленные из качественных сплавов.

Это исключает риск осложнений, отслоения металла и продлевает срок службы искусственного органа. В немецкой клинике используют альтернативные суставы из металла, керамики, их комбинации с полиэтиленом.

Чаще всего используют бесцементный способ фиксации эндопротеза, когда он врастает в кость путем остеоинтеграции. В зависимости от степени износа тазобедренный сустав заменяют полностью или частично.

Процедура выполняется под общей или местной анестезией, и состоит из нескольких этапов. Цена операции зависит от сложности и определяется в каждом случае индивидуально. Опытные немецкие хирурги на первом этапе разрезают кожу и освобождают изношенный сустав.

Затем отделяется шейка бедра и удаляется головка. На следующем этапе фрезеруется вертлужная впадина и удаляются частицы хряща. Элементы протеза устанавливаются в костный канал и соединяются между собой.

После этого сшиваются мышцы, обрабатывается рана и устанавливаются дренажные трубки для выведения излишней жидкости. В период реабилитации следует соблюдать врачебные рекомендации.

Необходимо выполнять упражнения лечебной физкультуры и гимнастики, следить за весом и сократить физические нагрузки. В клинике Германии созданы комфортные условия для пациентов, гарантируется конфиденциальность и эффективность оперативного лечения. Кроме протезирования, есть травматология в клинике Германии, в которой работают первоклассные специалисты с многолетним опытом.

Основные направления травматологии в Германии

Отделение травматологии во Фрайбурге считается одним из самых лучших в стране. К основным направлениям относят:

  • протезирование;

  • тканевая инженерия;

  • спортивная травматология;

  • ортопедия;

  • лечение опухолей кости;

  • детское отделение.

В этой клинике ежегодно проходит лечение и реабилитацию множество пациентов из разных стран благодаря доступной стоимости и высокому уровню медицинского обслуживания.

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