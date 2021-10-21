Разработчики «Спутника V» получили госнаграды

Мурашко Михаил Альбертович

Министр здравоохранения Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Национального Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, принимавшим участие в разработке вакцины «Спутник V».

«Высокие награды получили более 40 сотрудников центра, принимавших непосредственное участие в разработке и налаживании промышленного производства «Спутника», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что орденом почета был награжден один из авторов векторной вирусной платформы Народицкий Борис Савельевич – заместитель директора по научной работе подразделения центра Гамалеи «Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского» («Спутник V» создан на данной платформе).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.10.2021, 19:48
    Гость: Это им

    Что б не возмущались. Небось начальство то денежками взяло. А работникам награда в виде диплома. А может к награде ещё и миллион баксов положено?

  2. 21.10.2021, 18:59
    Гость: Одни только Борисы Савельевичи Россию и тащат

    Иваны Петровичи все больше мечтают о великой стране, только чтоб ничего не делать.

  3. 21.10.2021, 18:07
    Гость: доктор Гоша

    Поглядишь если не заболеешь и не загнёшся ,а переболеют обязательно все ,только по разному.

  4. 21.10.2021, 18:00
    Гость: А. Твардовский

    — Нет, ребята, я не гордый.
    Не загадывая вдаль,
    Так скажу: зачем мне орден?
    Я согласен на медаль.

    На медаль. И то не к спеху.
    Вот закончили б войну,
    Вот бы в отпуск я приехал
    На родную сторону.

    Буду ль жив еще? — Едва ли.
    Тут воюй, а не гадай.
    Но скажу насчет медали:
    Мне ее тогда подай.

  5. 21.10.2021, 17:58
    Гость: "Вакцина" навязанная "хороша",

    Да проку, увы, от неё ни шиша:
    Уж уйме людей эту жижу вкололи...
    Ан рост заболевших-то не от неё ли?

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