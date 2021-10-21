Разработчики «Спутника V» получили госнаграды
Министр здравоохранения Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Национального Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, принимавшим участие в разработке вакцины «Спутник V».
«Высокие награды получили более 40 сотрудников центра, принимавших непосредственное участие в разработке и налаживании промышленного производства «Спутника», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что орденом почета был награжден один из авторов векторной вирусной платформы Народицкий Борис Савельевич – заместитель директора по научной работе подразделения центра Гамалеи «Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского» («Спутник V» создан на данной платформе).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что б не возмущались. Небось начальство то денежками взяло. А работникам награда в виде диплома. А может к награде ещё и миллион баксов положено?
Иваны Петровичи все больше мечтают о великой стране, только чтоб ничего не делать.
Поглядишь если не заболеешь и не загнёшся ,а переболеют обязательно все ,только по разному.
— Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
На медаль. И то не к спеху.
Вот закончили б войну,
Вот бы в отпуск я приехал
На родную сторону.
Буду ль жив еще? — Едва ли.
Тут воюй, а не гадай.
Но скажу насчет медали:
Мне ее тогда подай.
Да проку, увы, от неё ни шиша:
Уж уйме людей эту жижу вкололи...
Ан рост заболевших-то не от неё ли?