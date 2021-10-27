Спрос на противоковидные лекарства вырос на 51%

Эксперты зафиксировали рекордный рост спроса на лекарства

Эксперты зафиксировали рекордный рост спроса на препараты, рекомендованные Минздравом для лечения новой коронавирусной инфекции.

Как пишет РБК со ссылкой на данные системы маркировки "Честный знак", за первые 3 недели октября спрос на целый ряд лекарств вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре. 

Больше всего спрос увеличился на сарилумаб (на 198%) и ремдесивир (на 157%), которые Минздрав рекомендует использовать при патологических изменениях в легких. При этом в рекомендациях министерства указывается, что делать это можно при определенных условиях и в определенных дозировках в зависимости от состояния пациента.

Также наблюдается рост спроса на антибиотики, противовирусные, жаропонижающие препараты:  умифеновир (+70%), парацетамол (+34%), интерферон альфа-2b (+61%), апиксабан (+58%), дексаметазон (+47%).

Помимо этого, вырос спрос на антикоагулянты — эноксапарин натрия (+43%), далтепарин натрия (+39%), гепарин натрия (+37%).

"За три недели октября было продано более 18 млн упаковок противоковидных лекарств, за аналогичный период сентября — более 12 млн штук", — поясняют эксперты, отметив, что наиболее востребованными препаратами в регионах стали парацетамол, умифеновир, интерферон альфа-2b и дексаметазон.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2021, 13:57
    Гость: Сергей

    Я бы ещё посоветовал купить увлажнитель и включать, особенно на ночь.
    Улучшает самочувствие и очень помогает для профилактики всяких ОРЗ.

  2. 27.10.2021, 12:36
    Гость: Александр

    В стране дураков Ковид никогда не закончится. Кто же станет резать курицу несущую золотые яйца?

  3. 27.10.2021, 11:26
    Гость: Штурман

    Наступила пора осенних проблем со здоровьем и самое время сделать профилактику от сезонных заболеваний как закалка организма на природе,употребление витаминной пищи и одежда по сезону. Сейчас главное не простужаться и максимально меньше контактировать с заболевшими ОРЗ и в частности гриппом и ковидом. Если надеяться только на лекарства и на врачей,то форс-мажор,то есть пушистый писец,может быстро свалить с ног и это уже чревато и притом в пожилом возрасте.
    Я знаю что самое лучшее натуральное средство профилактики ОРЗ,ОРВИ и ковида это правильно приготовленный хвойный квас (технология есть в инте,наберите "хвойный квас") который сотни лет спасал сибиряков от простуды и нехватки витаминов.
    На врача,на лекарство надейся,но спасение утопающих в руках самих утопающих.

  4. 27.10.2021, 11:08
    Гость: алко50

    Значит есть всё-таки лекарства ? А у нас в Латвии и не слышали. Только хардкор - кислород и аппарат исскуственного дыхания.

  5. 27.10.2021, 11:03
    Гость: Старый

    Кроме парацетамола весь список - фуфломицины. Просмотрите, наконец-то, "расстрельный список лекарств" и поймете куда и за что вы платите.

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