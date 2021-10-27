Спрос на противоковидные лекарства вырос на 51%

10:15 27.10.2021

Эксперты зафиксировали рекордный рост спроса на препараты, рекомендованные Минздравом для лечения новой коронавирусной инфекции.

Как пишет РБК со ссылкой на данные системы маркировки "Честный знак", за первые 3 недели октября спрос на целый ряд лекарств вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре.

Больше всего спрос увеличился на сарилумаб (на 198%) и ремдесивир (на 157%), которые Минздрав рекомендует использовать при патологических изменениях в легких. При этом в рекомендациях министерства указывается, что делать это можно при определенных условиях и в определенных дозировках в зависимости от состояния пациента.

Также наблюдается рост спроса на антибиотики, противовирусные, жаропонижающие препараты: умифеновир (+70%), парацетамол (+34%), интерферон альфа-2b (+61%), апиксабан (+58%), дексаметазон (+47%).

Помимо этого, вырос спрос на антикоагулянты — эноксапарин натрия (+43%), далтепарин натрия (+39%), гепарин натрия (+37%).

"За три недели октября было продано более 18 млн упаковок противоковидных лекарств, за аналогичный период сентября — более 12 млн штук", — поясняют эксперты, отметив, что наиболее востребованными препаратами в регионах стали парацетамол, умифеновир, интерферон альфа-2b и дексаметазон.