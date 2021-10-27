Спрос на противоковидные лекарства вырос на 51%
Эксперты зафиксировали рекордный рост спроса на препараты, рекомендованные Минздравом для лечения новой коронавирусной инфекции.
Как пишет РБК со ссылкой на данные системы маркировки "Честный знак", за первые 3 недели октября спрос на целый ряд лекарств вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре.
Больше всего спрос увеличился на сарилумаб (на 198%) и ремдесивир (на 157%), которые Минздрав рекомендует использовать при патологических изменениях в легких. При этом в рекомендациях министерства указывается, что делать это можно при определенных условиях и в определенных дозировках в зависимости от состояния пациента.
Также наблюдается рост спроса на антибиотики, противовирусные, жаропонижающие препараты: умифеновир (+70%), парацетамол (+34%), интерферон альфа-2b (+61%), апиксабан (+58%), дексаметазон (+47%).
Помимо этого, вырос спрос на антикоагулянты — эноксапарин натрия (+43%), далтепарин натрия (+39%), гепарин натрия (+37%).
"За три недели октября было продано более 18 млн упаковок противоковидных лекарств, за аналогичный период сентября — более 12 млн штук", — поясняют эксперты, отметив, что наиболее востребованными препаратами в регионах стали парацетамол, умифеновир, интерферон альфа-2b и дексаметазон.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я бы ещё посоветовал купить увлажнитель и включать, особенно на ночь.
Улучшает самочувствие и очень помогает для профилактики всяких ОРЗ.
В стране дураков Ковид никогда не закончится. Кто же станет резать курицу несущую золотые яйца?
Наступила пора осенних проблем со здоровьем и самое время сделать профилактику от сезонных заболеваний как закалка организма на природе,употребление витаминной пищи и одежда по сезону. Сейчас главное не простужаться и максимально меньше контактировать с заболевшими ОРЗ и в частности гриппом и ковидом. Если надеяться только на лекарства и на врачей,то форс-мажор,то есть пушистый писец,может быстро свалить с ног и это уже чревато и притом в пожилом возрасте.
Я знаю что самое лучшее натуральное средство профилактики ОРЗ,ОРВИ и ковида это правильно приготовленный хвойный квас (технология есть в инте,наберите "хвойный квас") который сотни лет спасал сибиряков от простуды и нехватки витаминов.
На врача,на лекарство надейся,но спасение утопающих в руках самих утопающих.
Значит есть всё-таки лекарства ? А у нас в Латвии и не слышали. Только хардкор - кислород и аппарат исскуственного дыхания.
Кроме парацетамола весь список - фуфломицины. Просмотрите, наконец-то, "расстрельный список лекарств" и поймете куда и за что вы платите.