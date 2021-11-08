Минздрав РФ одобрил начало III фазы испытаний китайской вакцины

Минздрав России одобрил начало третьей фазы международных клинических испытаний китайской рекомбинантной вакцины V-01 компании Livzon Mabpharm Inc.

Сообщается, что испытания вакцины, созданной на основе гибридного белка V-01 SARS-CoV-2, пройдут среди людей старше 18 лет. Всего в клинических испытаниях пимут участие 5500 добровольцев. Это «многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование» для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности препарата, пишет «Интерфакс».

Вакцина V-01 представляет собой суспензию для внутримышечного введения, но количество вводимых доз не указано. Окончание исследования намечено на 30 июня 2023 года, оно пройдет на базе 19 российских медицинских центров в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Уфе, Калининграде, Энгельсе и Пятигорске.

Напомним, в середине лета газета «Коммерсантъ» уже сообщала, что одной из зарубежных компаний, подавших заявление на регистрацию собственной вакцины от коронавируса в России, может быть китайская Livzon Mabpharm Inc. По данным издания, на тот момент вакцина V-01 еще не была зарегистрирована в КНР.

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