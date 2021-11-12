Ушел из жизни знаменитый кардиолог, академик Евгений Чазов
Выдающийся кардиолог, академик РАН, почетный директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
"Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии - о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней. Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США. Эксперимент по применению фибролизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда - Евгений Иванович провел на себе", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что позже применение усовершенствованной тромболитической терапии сохранило жизнь тысячам пациентов. В 1982 году за эту разработку Чазов получил Ленинскую премию.
Академик также проводил и активную социальную работу, на протяжении трех лет являлся главой Минздрава Советского Союза. Под его руководством была создана научная кардиологическая школа, были защищены около 100 докторских и кандидатских диссертаций. Как отметили в министерстве, несколько сотен врачей со всего мира объединились в движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", чьим сопредседателем являлся Чазов. Деятельность этого движения в 1985 году отметили Нобелевской премией мира.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вижу здесь негативные комментарии. Во всяком случае, как сказано в статье "Эксперимент по применению фибролизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда - Евгений Иванович провел на себе". Кстати, много ответственных врачей свои препараты пробовали на себе в первую очередь. В отличие от сегодняшних реалий с грязными экспериментами на людях. Интересно, а как покойный относился ко всему сейчас происходящему с этим коронобесием? Он не оставил записи?
Умолчено, что Чазов отвечал за хорошее здоровье членов ЦК и Политбюро ЦК КПСС.
Спасибо, товарищ Чазов, в частности, за хорошее здоровье и долголетие любимого всей страной Михаила Сергеевича Горбачева, вместе со товарищи приведшее страну к состоянию, когда по интернету собирают деньги на лечение умирающих детей, а некто Тиньков (до того травивший молодежь пивом), заплатил по суду 500 000 000 долларов, что бы иметь возможность просто ездить в СШП.
Подручный Андропова.
политике партии и правительства.