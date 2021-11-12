Ушел из жизни знаменитый кардиолог, академик Евгений Чазов

19:57 12.11.2021

Выдающийся кардиолог, академик РАН, почетный директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии - о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней. Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США. Эксперимент по применению фибролизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда - Евгений Иванович провел на себе", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что позже применение усовершенствованной тромболитической терапии сохранило жизнь тысячам пациентов. В 1982 году за эту разработку Чазов получил Ленинскую премию.

Академик также проводил и активную социальную работу, на протяжении трех лет являлся главой Минздрава Советского Союза. Под его руководством была создана научная кардиологическая школа, были защищены около 100 докторских и кандидатских диссертаций. Как отметили в министерстве, несколько сотен врачей со всего мира объединились в движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", чьим сопредседателем являлся Чазов. Деятельность этого движения в 1985 году отметили Нобелевской премией мира.