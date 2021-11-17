Кодирование от алкоголя: коротко о главном

20:00 17.11.2021

Вредные привычки зачастую перерастают в зависимости, от которых достаточно тяжело избавиться

Алкогольная зависимость негативно влияет на человеческий организм, а в некоторых случаях, приводит к смерти из-за алкогольной интоксикации. Однако, одним из методов борьбы с алкоголизмом является кодирование. В этой статье мы поговорим про процедуру кодирования от алкоголизма. Узнать более подробную информацию можно на сайте медицинского учреждения АльфаМед https://alpha-med.su/

Что такое кодирование от алкоголя?

Под кодированием от алкоголя подразумеваются методы избавления от алкогольной зависимости путем способов перестройки человеческого организма, направленных на отвращении к алкоголю. Нужно отметить, что эффект от кодирования может появиться спустя один сеанс, но все зависит от методик и грамотного нарколога. Существует несколько методов, среди которых выделяется медикаментозное лечение, гипноз и так далее. Пожалуй, кодировка является абсолютно безопасным и действенный способом избавиться от зависимости независимо от стадии болезни.

Каким образом действует кодирование

Нужно отметить, что кодирование, в первую очередь, это оказание психологического воздействия на человека. Невозможно закодировать человека, который этого не хочет. Алгоритм процедуры достаточно индивидуальный, но в целом, это работает следующим образом:

1. Мотивационная консультация с человеком, зависящим от алкоголя. Проводят ее высококвалифицированные специалисты – наркологи и психологи.

2. После персонального согласия, врач беседует с пациентом и выясняет причины алкоголизма, стаж употребления;

3. Далее назначается прохождение анализов и общая диагностика здоровья;

4. После того, как результаты анализа получены, нарколог выбирает методы кодировки зависимого – это может быть психотерапевтические методы, аппаратное кодирование с помощью тока, интракраниальная транслокация или гипноз;

Не стоит забывать про влияние близкого окружения на пациента в виде психологической поддержки, которая ускоряет процесс выздоровления.

Кодирование на дому

Медицинская клиника предоставляет услуги по кодировке на дому в Москве. Не всегда человек, страдающий алкоголизмом, желает самостоятельно пройти лечение в наркологическом центре. Это удобно, ведь пациент сможет вылечиться в домашних условиях в окружении близких людей. Вывести из запоя и оказать квалифицированную услугу по кодированию помогут специалисты наркологическом клиники АльфаМед.

Более подробную информацию о лечении наркомании и алкоголизма можно уточнить на сайте https://alpha-med.su/lechenie-narkomanii/lechenie-narkomanii-v-klinike

