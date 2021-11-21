Магнитно-резонансная томография: что это и зачем нужно

22:49 21.11.2021

С появлением современных медицинских технологий решились многие проблемы исследований различных заболеваний.

Одним из эффективных способов установить диагноз является магнитно-резонансная томография. В этой статье мы подробно поговорим про МРТ. Узнать про МРТ ночью со скидкой в СПб можно перейдя по ссылке.

Принцип работы МРТ

Благодаря магнитно-резонансной томографии можно определить состояние органов человека путем воздействия на них магнитного поля. Принцип МРТ следующий: процедура подразумевает посрезовое сканирование определенной зоны тела человека, которое нужно исследовать. На снимках МРТ можно рассмотреть состояние костных структур, кровеносных сосудов и нервов, мягких тканей. Операция проходит следующим образом: перед ее проведением пациент должен снять любые атрибуты одежды, содержащие металл. Далее, он ложится на специальный стол, заезжающий в сканер. Время пребывания в сканере зависит от самого типа процедуры. Например, при магнитно-резонансной томографии шейного отдела время процедуры варьируется от пятнадцати до шестидесяти минут. При этом, пациент должен постараться лежать неподвижно по причине того, что от движений исследуемого будет зависеть качество изображения снимков. Опционально пациенту предлагают надеть наушники, так как звук аппарата при включении может быть неприятен для слуха. По желанию, исследуемый имеет право прекратить проведение МРТ из-за самочувствия или психологического дискофморта.

Зачем нужна процедура МРТ

Магнитно-резонансная томография выявляет патологии опорно-двигательной системы (позвоночник) и центральной нервной системы, органов сердечной-сосудистой системы (сердце, головной/спинной мозг). МРТ не исследует легкие, кости, кишечник и желудок. МРТ – инструмент, который помогает для:

1. Оценки структуры органов;

2. Обнаружения опухолей, патологий, травматических изменений.

В основном процедура МРТ используется в таких сферах медицины, как онкология, урология, ангиология и так далее.

Показания к процедуре

Можно выделить основной ряд показаний, указывающие на необходимость проведения магнитно-резонансной томографии:

1. Жалобы пациента на боли в голове, постоянные обмороки, боли в спине, заложенность носа, судороги;

2. Перенесенный инсульт;

3. В случае подготовки к операциям и контроль состояния после них;

4. Для уточнения диагноза, который был поставлен на основе УЗИ, маммографии или рентгена.

