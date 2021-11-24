В Словении медсестра рассказала о трех маркировках на вакцинах от COVID–19

14:58 24.11.2021

В Словении может разразиться скандал, если найдут подтверждение откровения медсестры, заявившей о наличии трех маркировок на ампулах с вакцинами.

20 ноября старшая медсестра университетского медицинского клинического центра в Любляне, которая занималась вакцинацией от коронавируса, после своего увольнения показала журналистам флаконы с вакцинами. По ее утверждению, каждый флакон имеет в маркировке последнюю цифру 1, 2 или 3. Значение этих цифр она объяснила следующим образом:

Номер 1 - плацебо, физиологический раствор.

Номер 2 - классическая мРНК вакцина.

Номер 3 - РНК-стик, содержащий ген, относящийся к аденовирусу, который, помимо прочего, способствует развитию онкологического заболевания.

Те, кто сделал прививку из ампулы, код которой заканчивается цифрой 3, заболеют раком мягких тканей в течение 2 лет, утверждает медсестра.

Она также отметила, что, по ее личным наблюдениям, все политики, магнаты и известные персоны получили препарат с цифро 1 в конце кода.

Официального ответа на это заявление пока не последовало.