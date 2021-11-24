В Словении медсестра рассказала о трех маркировках на вакцинах от COVID–19
В Словении может разразиться скандал, если найдут подтверждение откровения медсестры, заявившей о наличии трех маркировок на ампулах с вакцинами.
20 ноября старшая медсестра университетского медицинского клинического центра в Любляне, которая занималась вакцинацией от коронавируса, после своего увольнения показала журналистам флаконы с вакцинами. По ее утверждению, каждый флакон имеет в маркировке последнюю цифру 1, 2 или 3. Значение этих цифр она объяснила следующим образом:
- Номер 1 - плацебо, физиологический раствор.
- Номер 2 - классическая мРНК вакцина.
- Номер 3 - РНК-стик, содержащий ген, относящийся к аденовирусу, который, помимо прочего, способствует развитию онкологического заболевания.
Те, кто сделал прививку из ампулы, код которой заканчивается цифрой 3, заболеют раком мягких тканей в течение 2 лет, утверждает медсестра.
Она также отметила, что, по ее личным наблюдениям, все политики, магнаты и известные персоны получили препарат с цифро 1 в конце кода.
Официального ответа на это заявление пока не последовало.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Много любопытного узнаете набрав в поисковике Михаил Супотницкий.Есть возможность просмотра "слепые пятна вакцинации".
То что пузырьки имеют различия в маркировке,сомнений у меня не вызывает.Но хотелось бы знать причину этих различий.Но видимо,Ваш оппонент такими знаниями не обладает,иначе дал бы пояснения по существу,вместо голословного эмоционального выпада.
Друг мой, тебя никто не отговаривает. Можешь поставить себе укол во все места. Удачи!
А почему бред?
Это возможно?
Т.е. разливать в три разные бутылочки три разные жидкости. А потом соответствующим образом промаркировать.
Я например уверен, что эту жидкость разливают не только разные установки, но и разные фирмы и даже целые разные страны. Ибо промышленность разрушена и мощностей в стране, про которые нам рассказывают, нет и в помине.
И как у нас работает контроль - никак. Тем более за таким специфическим "товаром", сверхвыгодным, и от которого сами проверяющие имеют.
Теперь Вы докажите, что это не так.
Что можете сказать по существу?
интересный рассказ о вас и ваших родственниках,но хотелось бы по теме.Вы "Бред сивой кобылы...эээ мэдсестры" и т д так вот хотелось бы знать,какие основания у Вас имеются для такого утверждения?И еще ,вы подкинули"Да , обратил внимание, все "антиваксеры" маргиналы из " рабочих" муравейников или других слабых слоёв "обчества". А так же любители срубить политический капиталец на этой истерии." Более чем голословное утверждение!Выступающий за расстрелы на месте рязанский депутат из каких слоев будет?Уж явно не из рабочих слоев. Я, не верю в заботу власти о моем здоровье,у меня на это есть масса оснований,вам по секрету скажу,в школе надо было хорошо учиться! Изучать историю, философию и диалектику,чтобы понимать причинно следственные связи социальных явлений,иметь некоторые знания,позволяющие отделять медицинские проблемы от политических и коммерческих,к примеру.Более не о чем,по сути темы,Вы ничего сказать не смогли,а ваши бытовые движения меня мало интересуют.Всего хорошего.