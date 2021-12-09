Минздрав зарегистрировал в России самый дорогой в мире препарат

Министерство здравоохранения РФ

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis получила разрешение на использование в России препарата «Золгенсма», применяемого для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Запись об этом внесена в государственный реестр лекарственных средств, пишет РБК.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкая генетическая болезнь, при которой поражаются двигательные нейроны спинного мозга. Это приводит к атрофии и параличу мышц. В мире существуют три препарата от СМА: «Спинраза», «Рисдиплам» и «Золгенсма». В России раньше были зарегистрированы только «Спинраза» и «Рисдиплам». Эти препараты надо принимать пожизненно.

Укол «Золгенсма» (онасемноген абепарвовек) в отличие от них делают только один раз, в возрасте до двух лет. Младенцы, которым вводят «Золгенсму» в течение шести месяцев после рождения, перестают терять контроль над мышцами, но лекарство не может обратить вспять уже нанесенный ущерб.

Это самый дорогой препарат в мире: один укол стоит $2,125 млн. Цена других лекарств от СМА меньше, но они тоже дорогие: стоимость «Спинразы» — $750 тыс. в первый год лечения, $375 тыс. — в последующие годы. Стоимость «Рисдиплама» — $340 тыс. в год.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2021, 03:55
    Гость: такиминадо

    Тут проблема философского уровня. Эта самая СМА диагнтостируется у детей в самом раннем возрасте. И сразу становится ясно, что для того, чтобы этот ребенок, гражданин РФ, жил - требуется вот такое дорогостоящее лечение. Частота выявления СМА - примерно 1 из миллиона, по РФ порядка двух сотен детей. Цена вопроса (один укол стоит $2,125 млн.) - порядка $500 млн в год. А дальше только от российского общества зависит, готово оно предоставить их или нет (т.е. обречь этих детей на смерть). Никакие ссылки на государство не принимаются: российское государство - это российское общество, совокупность граждан России, и ничего более этого. Только россиянам решать - спасаем этих детей или обрекаем на смерть. Попутно замечаем, что есть еще много других смертельных болезней детей (да что там - и взрослых), требующих очень дорогостоящего лечения (указанное пик - но вы же все знаете о многочисленных случаях, требующих лечения/операций за сотни/десятки тысяч долларов). Вопрос - мы их лечим или строим гиперзвуковое оружие (ну, или еще что-то из прибамбасов власти)? Отвертеться не удастся - вопрос каждому россиянину. Потому, что решать ему. Нет? А кому?

  2. 10.12.2021, 02:06
    Гость: ABCD

    $2,125 млн это дороговато. 750,000% это куда ни шло, особенно для России. Ну а 340 тыс в год могут себе позволить даже пенсионеры.

  3. 10.12.2021, 00:20
    Гость: Хоть бы что-то вы понимали

    в науке и фармацевтике, а туда же! Читайте Герберта Уэлса, у него все подробно изложено. Да и учОные "высочайшей квалификации" это пятикурсники трех российских фарминститутов, умеющих кое-как изъясняться на английском (хотя в Швейцарии 2 основных гос.языка: немецкий и французский).

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