«Ростех» в 2022 году представит единую вакцину от COVID и гриппа

09:42 4.01.2022

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в текущем году будут представлены первые результаты работы по разработке единой вакцины от коронавируса и гриппа.

По его словам, уже есть хорошие результаты исследований, но остались вещи, над которыми еще следует поработать, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ростех» разработал комбинированную однокомпонентную вакцину от коронавируса и гриппа. Зарегистрировать ее планировали до конца 2021 года или в начале 2022-го.

Также в 2020 году сообщалось, что Минздрав зарегистрировал разработанный «Нацимбио» препарат специфического иммуноглобулина для лечения COVID-19, созданный на основе плазмы крови переболевших.