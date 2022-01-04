«Ростех» в 2022 году представит единую вакцину от COVID и гриппа
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в текущем году будут представлены первые результаты работы по разработке единой вакцины от коронавируса и гриппа.
По его словам, уже есть хорошие результаты исследований, но остались вещи, над которыми еще следует поработать, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее сообщалось, что «Ростех» разработал комбинированную однокомпонентную вакцину от коронавируса и гриппа. Зарегистрировать ее планировали до конца 2021 года или в начале 2022-го.
Также в 2020 году сообщалось, что Минздрав зарегистрировал разработанный «Нацимбио» препарат специфического иммуноглобулина для лечения COVID-19, созданный на основе плазмы крови переболевших.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«Ростех» разработал комбинированную однокомпонентную вакцину от коронавируса и гриппа.
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очередное Вранье. такое же как "спутник".
в реальности "комбинированная" "вакцина" была разработана файзер и последние полгода активно проталкиваетя на западе.
что четко указывает откуда ноги растут у этой "собственной" разработки ростеха рф.
все тайное становится все более Явным.
Люююдиииии!!Когда же закроют этот сумасшедший дом!
"Не дай то Бог, не дай..." У нас же всё население старше 50 вымрет тогда.
Да, когда укол от короны теряет актуальность, пора придумать неувядающий тренд, лишь бы не терять прибыль!
И вместо