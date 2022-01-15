В России начинаются исследования вакцины от ковида для детей от 6 лет

В ближайшее время в России начинаются клинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей от шести до 11 лет. 

"Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования. Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать", - приводит слова директора Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинбцурга ТАСС.

Несколько дней назад Александр Гинцбург анонсировал поступление в гражданский оборот на следующей неделе вакцины "Спутник М" для подростков 12-17 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.01.2022, 16:01
    Гость: Потом, лет через

    20-30 по количеству рождений больных и психически нездоровых в обколотом путиным поколении скажут что прививки были не при чем. Но путинской нацгвардии уже будет все равно.
    Но на график посмотреть будет интересно - в чем через столько лет провал, в чем подьем.
    А вдруг куча гениев вывалится на свет ?

  2. 15.01.2022, 15:32
    Гость: сначала найдите цельный геном вируса

    К чему формальности? "Два удара по башке, скрутил, вколол"
    Пол и возраст ничтожны.

  3. 15.01.2022, 15:15
    Гость: Чавес 10

    Посмотрим, как у них это получится ..., с транспортом не вышло. ЕР трусливо стала уходить в сторону, но мы помним ее роль массовом истреблении населения России под видом "вакцинации" препаратом для соматической генной терапии по указке наднациональных структур.

  4. 15.01.2022, 15:05
    Гость: печально

    Ковид-афера высветила в нашем обществе значительные группы легковерных болванов и продажных сволочей.
    Есть и ещё одна проблема. Поскольку инициаторами большинство одиозных инициатив исходит от евреев, то вопрос о негативном отношении к этой нации становится риторическим!

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