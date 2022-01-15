В России начинаются исследования вакцины от ковида для детей от 6 лет
В ближайшее время в России начинаются клинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей от шести до 11 лет.
"Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования. Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать", - приводит слова директора Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинбцурга ТАСС.
Несколько дней назад Александр Гинцбург анонсировал поступление в гражданский оборот на следующей неделе вакцины "Спутник М" для подростков 12-17 лет.
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20-30 по количеству рождений больных и психически нездоровых в обколотом путиным поколении скажут что прививки были не при чем. Но путинской нацгвардии уже будет все равно.
Но на график посмотреть будет интересно - в чем через столько лет провал, в чем подьем.
А вдруг куча гениев вывалится на свет ?
К чему формальности? "Два удара по башке, скрутил, вколол"
Пол и возраст ничтожны.
Посмотрим, как у них это получится ..., с транспортом не вышло. ЕР трусливо стала уходить в сторону, но мы помним ее роль массовом истреблении населения России под видом "вакцинации" препаратом для соматической генной терапии по указке наднациональных структур.
Ковид-афера высветила в нашем обществе значительные группы легковерных болванов и продажных сволочей.
Есть и ещё одна проблема. Поскольку инициаторами большинство одиозных инициатив исходит от евреев, то вопрос о негативном отношении к этой нации становится риторическим!
Он анонсировал не поступление, а преступление!