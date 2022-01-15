В России начинаются исследования вакцины от ковида для детей от 6 лет

12:39 15.01.2022

В ближайшее время в России начинаются клинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей от шести до 11 лет.

"Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования. Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать", - приводит слова директора Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинбцурга ТАСС.

Несколько дней назад Александр Гинцбург анонсировал поступление в гражданский оборот на следующей неделе вакцины "Спутник М" для подростков 12-17 лет.