Гинцбург сообщил о заражении коронавирусным штаммом «омикрон» за границей

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что, будучи за границей, заразился новым штаммом "омикрон". При этом он не болел, видимо, благодаря прививке "Спутник".

"Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон" и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне". Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован", — рассказал Гинцбург РИА Новости.

Он пояснил, что анализ крови после поездки показал очень высокие титры вируснейтрализующих "омикрон"-антител.

"То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован "Спутником V", — подчеркнул Гинцбург.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.01.2022, 21:09
    Гость: Скептик

    Этот Гнидзбург пусть научится отличать вакцины от помоев, которые он производит.
    А потом будет выпендриваться в печати...
    Тоже, авторитет в законе.
    Жульё.

  5. 15.01.2022, 19:51
    Гость: Русский

    Не фиг по заграницам шляться во время пандемии. Шарлатан мирового сионизма. Скольких честных граждан России ты заразил?

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