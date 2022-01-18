В Москве мигрантам разрешили проходить медосмотры в детских поликлиниках

Карты пациентов в регистратуре

С 1 января 2022 года взрослые мигранты в Москве смогут проходить медосмотры в детских поликлиниках. Согласно перечню медицинских организаций от правительства Москвы, услуги по медосмотру для иностранных граждан будут оказывать 16 медорганизаций — из них 7 детских, пишет URA.RU.

Это детские городские поликлиники № 38 (Хамовники), №125 (Бибирево), №48 (Текстильщики и Кузьминки), №131 (Раменки), №118 (Северное Бутово), №140 (Митино) и поликлиника №39 (Хорошевский район). 

Данная инициатива вызвала возмущение в президентском Совете по правам человека. "Это недопустимо. Почему дети в результате должны попадать в зону риска? Не секрет, что в том же Сахарово в миграционном центре каждый день выявляются не только несколько случаев открытой формы туберкулеза, но и другие заболевания. С.Собянин уже отменяет и санитарные нормы?", — заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская поспешила успокоить возмущенных граждан. "Это сделано по принципу одного окна, потому что дети также должны пройти освидетельствование. И чтобы взрослые и дети могли пройти его одновременно, сделано вместе, где взрослая и детская поликлиники рядом", – пояснила она "Ридусу".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.01.2022, 23:19
    Гость: Москва

    А что делают в России дети мигрантов? Тоже работают или мешают работать, или приносят нашим детям свою азиатскую культуру?

  3. 18.01.2022, 23:08
    Гость: Ну конечно

    Иногда так кажется. Т.е. создается впечателение. Но понимание всё никак не приходит. Это нужно обдумать ещё лет 50.

  5. 18.01.2022, 23:06
    Гость: Ой, какие люди !

    Всех нас мучает вопрос, кто же враг таинственный ? За 30 лет не поняли, так и не нужно кость напрягать.

Все комментарии (27)
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