В Москве мигрантам разрешили проходить медосмотры в детских поликлиниках
С 1 января 2022 года взрослые мигранты в Москве смогут проходить медосмотры в детских поликлиниках. Согласно перечню медицинских организаций от правительства Москвы, услуги по медосмотру для иностранных граждан будут оказывать 16 медорганизаций — из них 7 детских, пишет URA.RU.
Это детские городские поликлиники № 38 (Хамовники), №125 (Бибирево), №48 (Текстильщики и Кузьминки), №131 (Раменки), №118 (Северное Бутово), №140 (Митино) и поликлиника №39 (Хорошевский район).
Данная инициатива вызвала возмущение в президентском Совете по правам человека. "Это недопустимо. Почему дети в результате должны попадать в зону риска? Не секрет, что в том же Сахарово в миграционном центре каждый день выявляются не только несколько случаев открытой формы туберкулеза, но и другие заболевания. С.Собянин уже отменяет и санитарные нормы?", — заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.
Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская поспешила успокоить возмущенных граждан. "Это сделано по принципу одного окна, потому что дети также должны пройти освидетельствование. И чтобы взрослые и дети могли пройти его одновременно, сделано вместе, где взрослая и детская поликлиники рядом", – пояснила она "Ридусу".
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А много ли во властной структуре русских?
А что делают в России дети мигрантов? Тоже работают или мешают работать, или приносят нашим детям свою азиатскую культуру?
Иногда так кажется. Т.е. создается впечателение. Но понимание всё никак не приходит. Это нужно обдумать ещё лет 50.
Вы на Марсе живёте ?
Всех нас мучает вопрос, кто же враг таинственный ? За 30 лет не поняли, так и не нужно кость напрягать.