В Москве мигрантам разрешили проходить медосмотры в детских поликлиниках

18:50 18.01.2022

С 1 января 2022 года взрослые мигранты в Москве смогут проходить медосмотры в детских поликлиниках. Согласно перечню медицинских организаций от правительства Москвы, услуги по медосмотру для иностранных граждан будут оказывать 16 медорганизаций — из них 7 детских, пишет URA.RU.

Это детские городские поликлиники № 38 (Хамовники), №125 (Бибирево), №48 (Текстильщики и Кузьминки), №131 (Раменки), №118 (Северное Бутово), №140 (Митино) и поликлиника №39 (Хорошевский район).

Данная инициатива вызвала возмущение в президентском Совете по правам человека. "Это недопустимо. Почему дети в результате должны попадать в зону риска? Не секрет, что в том же Сахарово в миграционном центре каждый день выявляются не только несколько случаев открытой формы туберкулеза, но и другие заболевания. С.Собянин уже отменяет и санитарные нормы?", — заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская поспешила успокоить возмущенных граждан. "Это сделано по принципу одного окна, потому что дети также должны пройти освидетельствование. И чтобы взрослые и дети могли пройти его одновременно, сделано вместе, где взрослая и детская поликлиники рядом", – пояснила она "Ридусу".