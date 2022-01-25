Витамины: кому, какие и когда

20:27 25.01.2022

Ломкость ногтей, воспаление дёсен, выпадение волос, сухость, покраснения и волдыри на коже – всё это называют симптомами дефицита каких-либо витаминов (авитаминоз) в организме.

К сожалению, купленный наугад в аптеке комплекс витаминов и полезных веществ не всегда помогает, а, зачастую, влечёт за собой ещё много неприятностей. Что же делать в этой ситуации? Первым делом к врачу.

Если есть какие-либо подозрения на нехватку витаминов в организме, то следует сразу же обратиться к соответствующему специалисту – эндокринологу. Самолечением заниматься в этом случае довольно опасно, потому что человек не сможет без анализов крови определить, каких веществ и витаминов не хватает его организму. В противном случае, если вовремя не обратиться к врачу, авитаминоз может принять форму болезни (например, при отсутствии витамина А возникнуть куриная слепота, при С – цинга, при D – рахит и так далее).

Какие анализы нужно сдать?

После первичного осмотра врач-эндокринолог направит вас на биохимический анализ крови, где послужит ориентирами:

СОЭ (скорость соединения эритроцитов). Уровень гемоглобин, холестерина и лейкоцитов. Свёртываемость крови.

Отталкиваясь от норм для роста, веса и возраста пациента, специалист сможет установить точный диагноз и назначить курс приёма каких-либо медицинских препаратов или БАДов (биологически активная добавка). Купить витамины можно по ссылке https://www.detmir.ru/catalog/index/name/vitaminy_bady/.

Симптомы авитаминоза могут говорить о совсем другой болезни. Опасность самолечения

Принято считать, что сухость кожи лица и рук – первый признак нехватки витаминов групп А, В и С. Однако, это не всегда так, не стоит сразу бежать в аптеку за витаминами. При низкой влажности воздуха в помещении, неподходящей косметике для ухода или недостаточном потреблении воды – сухость кожных покровов является нормой. При данных обстоятельствах, чрезмерное употребление витаминов может привести к гипервитаминозу (переизбыток витаминов в организме). Так же набор веса, ухудшение когнитивных способностей и слабость приписывают к дефициту витамина С, но эти же самые симптомы могут говорить о проблемах с щитовидной железой или о других болезнях.

Опасности гипервитаминоза

Потребление большого количества витаминов может привести к гипервитаминозу, что, в свою очередь, является довольно серьёзной проблема для организма, установить которую непросто, ведь передозировка каждым из витаминов даёт абсолютно разные симптомы. Например, при перенасыщении витамином В1 может развиться анафилактический шок, а витамин Е приведёт к расстройству ЖКТ, D – аритмии и почечная недостаточность.

Основное улучшения состояние при гипервитаминозе – прекращение приёма витамина, при лечении гипервитаминоза D показано так же ограничение потребление кальция. Если своевременно выявить проблему и своевременно отреагировать на неё, то дальнейший прогноз благоприятный. Исключением – витамин D, который может привести к хронической почечной недостаточности.

Что нужно знать о витаминных добавках

Витаминные добавки бывают синтетические и натуральные. В чём разница? Натуральные витамины получают из цельных источников пищи в рационе, а синтетические (так же их называют «изолированными питательными веществами») производят искусственно, в промышленном процессе.

Часто синтетические витамины стоят дешевле, однако, пользы от них куда меньше, чем от натуральных. Всё дело в том, что компоненты в их составе практически не «связываются» с органикой человеческого тела, таким образом, плохо усваиваются. Стоит отметить, что при постоянном прохождении курса синтетических витаминов, организм теряет способность получать питательные вещества из пищи. Поэтому, при выборе витаминов следует подробно изучить их состав и выявить наличие синтетических, либо натуральных ингредиентов.

Кому необходимо принимать витамины

Ни для кого не секрет, что беременные женщины нуждаются в витаминах в несколько раз сильнее. Самыми необходимыми витаминами считаются А (формирует скелет), В (улучшает активность клеточного деления), С (помогает формированию иммунной системы зародыша), и Е (формирует плаценту). Комплексный приём витаминов снижает риск развития анемии и улучшают формировании плода.

Пожилым людям тоже необходимы витамины из-за замедления метаболизма, дефицита кислорода, снижения объёма воды и минералов в организме. Чаще всего сбои в теле пожилого человека начинаются с нехватки полезных веществ, поэтому человеку так необходимо включать в свой рацион продукты, содержащие все 13 витаминов. Например, источником витамина А может быть свежая рыба и молочные продукты, витамин В содержится в говяжьем мясе и яйцах, С – цитрусовые фрукты и зелень.