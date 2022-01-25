Регионы России начали приостанавливать оказание плановой медпомощи

12:23 25.01.2022

Некоторые регионы России из-за ухудшения ситуации с коронавирусом приостановили оказание плановой медицинской помощи. Речь идет, в частности, о Калининградской области и Карелии.

С 25 января не будут оказывать плановую медицинскую помощь в крупных городах Калининградской области в Калининграде, Советске, Гусеве и Черняховске. На территории других городов помощь будет оказываться в обычном режиме.

"Планируется остановка плановой амбулаторной помощи и остановка плановой стационарной медицинской помощи, за исключением оказания медицинской помощи плановой по социально значимым заболеваниям, таким как туберкулез, инфекционные заболевания, онкозаболевания", — приводит слова главврача Черняховской инфекционной больницы Виктора Гродницкого телеканал 360.

В Карелии плановую медицинскую помощь в амбулаторном режиме приостановили также с 25 января. А с 1 февраля не будет оказываться также стационарная помощь.

"Вести" сообщают о введении подобных мер и в Северной Осетии.

Как сообщили в Минздраве, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации и возросшим уровнем заболеваемости коронавирусом.