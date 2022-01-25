Регионы России начали приостанавливать оказание плановой медпомощи

В подмосковной больнице

Некоторые регионы России из-за ухудшения ситуации с коронавирусом приостановили оказание плановой медицинской помощи. Речь идет, в частности, о Калининградской области и Карелии. 

С 25 января не будут оказывать плановую медицинскую помощь в крупных городах Калининградской области в Калининграде, Советске, Гусеве и Черняховске. На территории других городов помощь будет оказываться в обычном режиме.

"Планируется остановка плановой амбулаторной помощи и остановка плановой стационарной медицинской помощи, за исключением оказания медицинской помощи плановой по социально значимым заболеваниям, таким как туберкулез, инфекционные заболевания, онкозаболевания", — приводит слова главврача Черняховской инфекционной больницы Виктора Гродницкого телеканал 360.

В Карелии плановую медицинскую помощь в амбулаторном режиме приостановили также с 25 января. А с 1 февраля не будет оказываться также стационарная помощь. 

"Вести" сообщают о введении подобных мер и в Северной Осетии. 

Как сообщили в Минздраве, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации и возросшим уровнем заболеваемости коронавирусом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2022, 18:26
    Гость: однозначно

    По сути идет принудительная эвтаназия!Твари!По смертности ковид далеко не лидер!Всё дуто! Твари!

  2. 25.01.2022, 18:06
    Гость: Деньги ушли в силу

    Медицина осталась недофинансированная, не нужны люди режиму, вот врать и воровать это дааа

  3. 25.01.2022, 17:39
    Гость: пояснение

    Рассинхронизация акции неофашистов по времени и степени жёсткости для разных стран была предусмотрена изначально.
    Об этом более года назад, опираясь на свой источник, говорил Пламен Пасков. Так оно и происходит. Россия проходит этапы преступной ковид-аферы по своему "графику".

  4. 25.01.2022, 17:26
    Гость: ABCD

    Видимо власть нагнетает корону для того, что бы всем впарить генную жижицу, а как раз от двух доз этого снадобья как оказалось, "падает" иммунитет, у некоторых (пожилых) навсегда.
    Глядя на миллион умерших в РФ после полу принудительной вакцинации, складывается впечатление, что власть в стране проводит масштабную эвтаназию для малоимущих, пожилых и хронически больных. В конце прошлого года президент Хорватии Миланович ляпнул странную фразу- "мы не будет как они хотят гробить свой народ, что Хорватия "выходит из Ковид-клуба" и прекращает вакцинацию. "Люди заболевают от тысячи других, более серьезных, вещей, но мы полтора года говорим только о Ковид, от нас требуют распространение паники C0VID, если мы продолжим следовать их советам, может последовать коллапс." То есть на власти стран давят, а что это может делать? Только ООН и ВОЗ США. Стоит поискать настоящее выступление представляющего Румынию евродепутата Кристиана Терхеша в парламенте ЕС. Это то, о чём уже в других странах реально думают о властях и их ковиде.
    Тем временем в России: "бесконечная процедура, власти уже мало смертей взрослых, им нужны дети, СовФед за ветеринарию, за закрытыми дверьми обсуждается о создании вакцин для животных.."
    Гинцбург: "необходимо ни на минуту не прекращать работу над вакцинацией населения"
    СМИ (lifenews) "власть любыми способами стремится продолжать раскручивать маховик истерии и коронобесия в стране"

  5. 25.01.2022, 17:22
    Гость: схемы работы фашисто-вакцинаторов

    Уроды уже отработали схему:
    - приостановка оказания помощи;
    - увеличение через это базы ослабленных людей;
    - повышение заболеваемости среди этой искуственно созданной группы риска;
    - новые карательные меры по принуждению к биоэксперементам.
    И эта схема не единственная.

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