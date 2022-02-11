Голикова: в РФ снизился уровень коллективного иммунитета против COVID-19

17:53 11.02.2022

Уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России за одну неделю снизился с 64,1% до 61,9%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, это произошло из-за утраты иммунитета ранее привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

Вакцинация первым компонентом проведена в России более 85,9 млн раз, полным циклом - свыше 81,5 млн.

"Обращаю внимание всех жителей страны, что необходимо пройти вакцинацию и повторную вакцинацию, имея в виду защиту от тяжелого течения заболевания. Кроме того, учитывая рост выявленных случаев COVID-19 и значительное количество людей, находящихся на амбулаторном лечении, крайне важно соблюдать все профилактические меры и своевременно лечиться", - цитирует вице-премьера ТАСС.