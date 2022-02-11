Голикова: в РФ снизился уровень коллективного иммунитета против COVID-19

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России за одну неделю снизился с 64,1% до 61,9%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, это произошло из-за утраты иммунитета ранее привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

Вакцинация первым компонентом проведена в России более 85,9 млн раз, полным циклом - свыше 81,5 млн.

"Обращаю внимание всех жителей страны, что необходимо пройти вакцинацию и повторную вакцинацию, имея в виду защиту от тяжелого течения заболевания. Кроме того, учитывая рост выявленных случаев COVID-19 и значительное количество людей, находящихся на амбулаторном лечении, крайне важно соблюдать все профилактические меры и своевременно лечиться", - цитирует  вице-премьера ТАСС.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2022, 23:30
    Гость: Серп и молот

    Совершенно верно, так эта бухгалтерша и считает. Она переплюнула даже ДПС-ников. Те хотя бы в трубку дуть заставляют и что то там определяют, есть или нет " градусы ", а у этой с 00.00 часов иммунитета нет.

  2. 11.02.2022, 23:28
    Гость: Русский

    Слушая голикову хочется поместить ее в клетку и возить на потеху людям для поднятия коллективного иммунитета.

  4. 11.02.2022, 22:49
    Гость: Евгений В.

    Все они кормятся из одной кормушки уже в течение последних 40 лет, по регламенту критикуют друг друга, по регламенту заработная плата из общага, по регламенту у них вставание с колен, по регламенту США и ЕС "хотят напасть" зачем то на РФ, по регламенту бесплатно сырьем обеспечивают Китай, по регламенту лапша на уши электорату, сейчас по регламенту все вдруг начали болеть. Когда они по регламенту...?

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