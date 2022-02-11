Голикова: в РФ снизился уровень коллективного иммунитета против COVID-19
Уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России за одну неделю снизился с 64,1% до 61,9%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, это произошло из-за утраты иммунитета ранее привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.
Вакцинация первым компонентом проведена в России более 85,9 млн раз, полным циклом - свыше 81,5 млн.
"Обращаю внимание всех жителей страны, что необходимо пройти вакцинацию и повторную вакцинацию, имея в виду защиту от тяжелого течения заболевания. Кроме того, учитывая рост выявленных случаев COVID-19 и значительное количество людей, находящихся на амбулаторном лечении, крайне важно соблюдать все профилактические меры и своевременно лечиться", - цитирует вице-премьера ТАСС.
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Совершенно верно, так эта бухгалтерша и считает. Она переплюнула даже ДПС-ников. Те хотя бы в трубку дуть заставляют и что то там определяют, есть или нет " градусы ", а у этой с 00.00 часов иммунитета нет.
Слушая голикову хочется поместить ее в клетку и возить на потеху людям для поднятия коллективного иммунитета.
вот сегодня до 23:59:59 еще будет иммунитет, а завтра в 00:00:01 его уже не станет?
Все они кормятся из одной кормушки уже в течение последних 40 лет, по регламенту критикуют друг друга, по регламенту заработная плата из общага, по регламенту у них вставание с колен, по регламенту США и ЕС "хотят напасть" зачем то на РФ, по регламенту бесплатно сырьем обеспечивают Китай, по регламенту лапша на уши электорату, сейчас по регламенту все вдруг начали болеть. Когда они по регламенту...?
Увлеклась зарабатывать