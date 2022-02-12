«Мы можем потерять наших детей, если продолжим следовать принципам Гинцбурга и Минздрава»

Каким-то образом теперь болеют только пожилые и только очень маленькие дети. То есть когда какая-то группа не охвачена тотальной вакцинацией, вдруг оказывается, что она болеет больше всего

В России вакцинацию от COVID-19 прошли 41 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет, об этом на днях заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, рост количества госпитализаций среди детей за неделю составил 28%, около 3% госпитализированных детей нуждаются в особом внимании со стороны врачей, в том числе речь идет о койках интенсивной терапии.

Между тем, ковид-вакцинация детей — это опасный эксперимент, а власти и СМИ занимаются пропагандой, а не здоровьем населения, об этом заявила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Мне хотелось бы, чтобы родители понимали, на что они дают согласие, когда в школах детям раздают эти листочки для согласия. Только неясно, будет ли ребенок, который не пройдет вакцинацию, потом допущен к обучению. Я обратилась к Голиковой с вопросом представить статистику заболеваемости среди детей: сколько болеют тяжело, сколько госпитализировано, сколько умерли? Какая необходимость в такой спешке с вакцинацией? Ведь вакцина не прошла испытаний. Но не прошла и жадность у господина Гинцбурга, который не морщась говорит, что это полезно", — рассказала Останина во время пресс-конференции.

Депутат отметила, что Голикова в своем ответе пообещала к 15 февраля представить такую информацию. Депутат высказалась насчет статистики так: "Каким-то образом теперь болеют только пожилые и только очень маленькие дети. То есть когда какая-то группа не охвачена тотальной вакцинацией, вдруг оказывается, что она болеет больше всего. У меня ощущение, что эти цифры регулируются".

Останина прокомментировала приостановку в ряде регионов плановой госпитализации и влияние этого фактора на рост общей смертности.

"Как же мы можем сохранить здоровье? Статистика общей смертности не совпадает с ковидной статистикой. Это значит, что в миллионе человек, которых мы потеряли в прошлом году, только 30% умерших от коронавируса. Остальное — это результат отсутствия плановой госпитализации", — сказала она на пресс-конференции в НСН.

По ее словам, пропагандисты "подталкивают людей к тому пути, по которому пошел Владимир Вольфович Жириновский".

"Они, не будучи специалистами, дают рекомендации взрослым и детям. Притом что лечить коронавирус у нас не могут, предотвратить заболевание с помощью прививок тоже не могут. А проблема-то есть. Вакцинацией загоняют людей в стойло, но проблема не решается. Считаю, что причина во многом — это снижение иммунитета у людей, вызванное прививками. Вот и вопрос: мы что с детьми сейчас делаем? Сначала говорили делать раз в год, потом раз в полгода, потом скажут каждые три месяца. Жадность гинцбургов и поповых границ не имеет. Наделали вакцин, бюджетные деньги освоили, теперь же надо их реализовывать", — возмущается депутат.

Упомянула она и о недавнем ответе Минздрава РФ на запрос депутата КПРФ Алексея Куринного, что результаты испытаний вакцин являются коммерческой тайной. По ее словам, медицинские процедуры превратили в коммерческие. И многие страны, которые восприняли как панацею выработку коллективного иммунитета, отказались от того, чтобы он приобретался за счет вакцинации. То есть растет понимание того, что даже 100%-ая вакцинация не дает никакой гарантии.

Тем более это все сомнительно в отношении детей, которых и так мучают, считает Останина.

"Я не понимаю заявление Гинцбурга о том, что уже выяснено, что никаких последствий для здоровья детей и подростков вакцина не имеет. Родят ли они здоровых детей? Как можно заведомо утверждать, что их репродуктивная функция не повредится? Идти нужно одним путем — укреплять естественный иммунитет, начиная от здорового питания и образа жизни. А не закрывать их один на один с компьютером. Зачем изолировать здоровых?! Метро работает, а школьников на дистант отправляют. Детей нужно летом оздоравливать, а у нас ноль заложили на детский отдых — только детям-инвалидам. То есть всем детям нужно стать инвалидами, чтобы получить право на отдых? Бешеные деньги, которые направляют на производство вакцин, надо направить на то, чтобы укреплять естественный иммунитет у детей. Мы можем потерять наших детей, если следовать тем принципам, которые пропагандируют Гинцбург и Минздрав, которые так и не отказались от идеи массовой вакцинации детей", — рассказала депутат-коммунист.

Она резко раскритиковала использование детей в рекламе вакцин и заявления чиновников о том, что они вакцинируют своих детей. А также рекламу вакцин медийными персонами.

"На отношение рядовых россиян к прививкам все больше влияет их каждодневная жизнь. Мне кажется, большая часть людей не делала бы прививок, потому что они видят по своим друзьям-знакомым, что прививки ни от чего не спасают. Они поддаются на рекламу медийных людей, таких как Дима Билан, который с легкостью будет рекламировать хоть Конституцию, хоть защиту собак, хоть прививку будет делать? Поддаваясь на эту рекламу и пропаганду, люди зачастую оказываются жертвами вакцинации. Молодые 30-летние парни, чтобы продолжать работать, делают прививки, а потом у них ноги отказывают, сердце. Сколько мы таких фактов знаем. А доказать, что это от прививки, нельзя", — заявила Нина Останина.

В заключение Останина напомнила: в случае проблем со здоровьем ребенка после прививки, если родитель написал добровольное согласие, ответственности уже никто не несет.