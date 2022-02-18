Что такое кетодиета?
Существует огромное количество диет, но сейчас все больше и больше оборотов набирает кетогенная диета. В этой статье мы поговорим, что такое кето диета. Кето рецепты вы сможете найти по ссылке.
Что из себя представляет кето диета?
Под кетогенной (кето) диетой подразумевается план питания, соблюдая который, вы сократите потребление углеводной пищи. Основной рацион заключается в еде, содержащей высокое количество белков и жиров. Принцип действия следующий – такая диета способствует повышению кетоновых тел в крови человека при расщеплении жировых отложений, тем самым они становятся дополнительным источником энергии при недостатке глюкозы.
Положительные и негативные аспекты кето диеты
Как и любая диета, данный план питания имеет свои положительные и отрицательные стороны. Отмечается, что кетогенная диета является одной из самых эффективных и результативных диет, так как она положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и на систему пищеварения. Соблюдая такой режим, человек потребляет меньше вредной пищи, ведь у него наблюдается снижение тяги к неполезным продуктам. Ко всему прочему, снижается аппетит, а вес достаточно быстро уходит.
К отрицательным моментам относится то, что диета до конца не изучена и подходит далеко не всем людям. Она имеет много ограничений и противопоказаний, поэтому перед началом кетогенной диеты, обязательно проконсультируйтесь у специалиста.
Рецепты кето диеты
Бытует мнение, что для того, чтобы готовить рецепты для кето диеты, необходимо использовать экзотические ингредиенты и сильно заморачиваться. Это не так, и мы готовы подтвердить это.
Запеченная фриттата под сыром
Вам потребуется:
- 3 больших яйца
- 90 г бекона
- 100 г шпината
- 30 г лука, нарезанного кубиками
- 30 г жирных сливок
- 80 г тертого сыра моцарелла
- Соль и перец по вкусу
Алгоритм:
- Разогреть духовку до ста восьмидесяти градусов, застелить пергаментом форму для выпечки;
- Обжарить бекон и нарезать его маленькими кусочками;
- Обжарить лук в жире с бекона до прозрачного состояния, затем выключить огонь;
- Положить на сковороду нарезанный шпинат и перемешать, пока он не завянет;
- Взбить в миске три яйца. Добавить во взбитую смесь сливки, соль и перец;
- Затем добавить к яичной смеси бекон, лук и шпинат, и вылить в форму, застеленную пергаментом.
- Сверху выложить половину тертого сыра и поставить в духовку на двенадцать минут.
- Добавить оставшийся сыр и запечь в духовке пять минут, чтобы верх подрумянился.
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