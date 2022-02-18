Что такое кетодиета?

18:33 18.02.2022

Диета – это не только про болезненную худобу и желание скинуть лишние килограммы, диета – это идеальный способ привести себя в порядок и оздоровить организм путем вывода шлаков и токсинов.

Существует огромное количество диет, но сейчас все больше и больше оборотов набирает кетогенная диета. В этой статье мы поговорим, что такое кето диета. Кето рецепты вы сможете найти по ссылке.

Что из себя представляет кето диета?

Под кетогенной (кето) диетой подразумевается план питания, соблюдая который, вы сократите потребление углеводной пищи. Основной рацион заключается в еде, содержащей высокое количество белков и жиров. Принцип действия следующий – такая диета способствует повышению кетоновых тел в крови человека при расщеплении жировых отложений, тем самым они становятся дополнительным источником энергии при недостатке глюкозы.

Положительные и негативные аспекты кето диеты

Как и любая диета, данный план питания имеет свои положительные и отрицательные стороны. Отмечается, что кетогенная диета является одной из самых эффективных и результативных диет, так как она положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и на систему пищеварения. Соблюдая такой режим, человек потребляет меньше вредной пищи, ведь у него наблюдается снижение тяги к неполезным продуктам. Ко всему прочему, снижается аппетит, а вес достаточно быстро уходит.

К отрицательным моментам относится то, что диета до конца не изучена и подходит далеко не всем людям. Она имеет много ограничений и противопоказаний, поэтому перед началом кетогенной диеты, обязательно проконсультируйтесь у специалиста.

Рецепты кето диеты

Бытует мнение, что для того, чтобы готовить рецепты для кето диеты, необходимо использовать экзотические ингредиенты и сильно заморачиваться. Это не так, и мы готовы подтвердить это.

Запеченная фриттата под сыром

Вам потребуется:

3 больших яйца

90 г бекона

100 г шпината

30 г лука, нарезанного кубиками

30 г жирных сливок

80 г тертого сыра моцарелла

Соль и перец по вкусу

Алгоритм: