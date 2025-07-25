В России предложили ввести доконтактную профилактику ВИЧ

09:23 25.07.2025

В России предлагается ввести доконтактную профилактику ВИЧ (ДКП), пишет РБК со ссылкой на аналитический центр «Здравресурс».

Эксперты «Здравресурса» считают, что включение ДКП в российскую систему здравоохранения может снизить расходы государства на лечение инфекции. Сейчас метод официально не признан и не входит ни в клинические рекомендации, ни в федеральные стратегии.

В докладе организации говорится, что при гипотетической группе из 1 000 человек с высоким риском заражения за 10 лет без профилактики может быть зафиксировано до 300 новых случаев ВИЧ. Их пожизненное лечение обойдётся бюджету примерно в 1 млрд рублей. Если же внедрить ДКП, затраты на препараты составят около 200 млн, при этом можно будет предотвратить до 270 случаев заражения. Особенно эффективны инъекционные формы препаратов — они почти исключают риск инфицирования.

Несмотря на потенциальную экономию, в действующем законодательстве ДКП не упоминается. Метод отсутствует в «Госстратегии противодействия ВИЧ до 2030 года», клинических рекомендациях, а используемые препараты не входят в перечень ЖНВЛП, что делает госзакупки невозможными.

По словам эпидемиолога Вадима Покровского (Роспотребнадзор), в стране ДКП фактически применяют лишь несколько сотен человек. Государственная поддержка отсутствует, а информированность низкая. Эксперт отмечает, что для снижения заболеваемости в России необходимо усиление профилактики, включая ДКП.

Минздрав скептически относится к инициативе: главный специалист Алексей Мазус считает, что предоставление терапии здоровым людям из групп риска вызывает правовые и этические вопросы, особенно в части распределения бюджетных средств.

Эксперты призывают внести изменения в нормативную базу и включить ДКП в систему здравоохранения как эффективный и экономически обоснованный инструмент борьбы с ВИЧ.