В России предложили ввести доконтактную профилактику ВИЧ

В России предлагается ввести доконтактную профилактику ВИЧ (ДКП), пишет РБК со ссылкой на аналитический центр «Здравресурс».

Эксперты «Здравресурса» считают, что включение ДКП в российскую систему здравоохранения может снизить расходы государства на лечение инфекции. Сейчас метод официально не признан и не входит ни в клинические рекомендации, ни в федеральные стратегии.

В докладе организации говорится, что при гипотетической группе из 1 000 человек с высоким риском заражения за 10 лет без профилактики может быть зафиксировано до 300 новых случаев ВИЧ. Их пожизненное лечение обойдётся бюджету примерно в 1 млрд рублей. Если же внедрить ДКП, затраты на препараты составят около 200 млн, при этом можно будет предотвратить до 270 случаев заражения. Особенно эффективны инъекционные формы препаратов — они почти исключают риск инфицирования.

Несмотря на потенциальную экономию, в действующем законодательстве ДКП не упоминается. Метод отсутствует в «Госстратегии противодействия ВИЧ до 2030 года», клинических рекомендациях, а используемые препараты не входят в перечень ЖНВЛП, что делает госзакупки невозможными.

По словам эпидемиолога Вадима Покровского (Роспотребнадзор), в стране ДКП фактически применяют лишь несколько сотен человек. Государственная поддержка отсутствует, а информированность низкая. Эксперт отмечает, что для снижения заболеваемости в России необходимо усиление профилактики, включая ДКП.

Минздрав скептически относится к инициативе: главный специалист Алексей Мазус считает, что предоставление терапии здоровым людям из групп риска вызывает правовые и этические вопросы, особенно в части распределения бюджетных средств.

Эксперты призывают внести изменения в нормативную базу и включить ДКП в систему здравоохранения как эффективный и экономически обоснованный инструмент борьбы с ВИЧ.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.07.2025, 16:09
    Гость: Юри_й

    Что может быть глупее чем требовать в какую то студию один из самых изученных вирусов на земле, вирус который множество раз фотографировали, по которому тысячи научных работ, лекарств, от которого буквально умерло много известнейших людей и много болеет на данный момент, но альтернативщики все равно не верят, зато они точно знают что земля плоская и бог есть. Эти то фото они видели

  4. 25.07.2025, 11:37
    Гость: на чем только не пилят госбюджет РФ...

    Детишки подросли, уже и внучкИ нуждаются в хлебных должностях - работы у нью-дворян всегда будет выше крыши!

Все комментарии (5)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Кабмин утвердил перечень лиц, которым можно передать телефон без штрафа
Путин: Россия утратит суверенитет, если будет все покупать за нефть и газ
Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться
© KM.RU, Алексей Белкин
Баку передал СК России доказательства убийства азербайджанцев на Урале
Избранное
Гудтаймс «Химки. Лето. Содомия» (интернет-сингл)
Ангел НеБес feat. Сергей Чиграков, Илья Черт и Александр Чернецкий «Вороны (Праздники)»
Четырехдневная рабочая неделя — самоубийство для России?
VI Великопостный хоровой фестиваль, 14 марта — 9 апреля, Разные площадки
ДМЦ «Глазами красными» (интернет-сингл)
«Сегодня в ВСУ "заградотряды" были усовершенствованы с помощью самых передовых технических решений — теперь они стоят не за спиной у воюющих, а круглосуточно висят прямо над ними»
Блогер Андрей Пыж стал жертвой «параноидальной шпиономании»?
Сборник «Bull Terrier Records VI»
Цветотип «лето»: рекомендации солнечным девушкам по подбору гардероба, украшений и макияжа
Herman Frank «Two for a Lie»
Как оставаться здоровым? Просто пейте воду
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации