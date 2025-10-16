Губернатор Камчатки не смог записаться на прием к терапевту

12:02 16.10.2025

На оперативном совещании губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил серьезную обеспокоенность работой регионального минздрава. Поводом стали многочисленные жалобы жителей, озвученные во время прямого эфира 9 октября, на невозможность дозвониться до ведомства, пишет «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

Глава региона лично попытался связаться с министерством по «горячей линии», но обе попытки оказались безуспешными. При этом служба «122» работает исправно, однако существует другая проблема – запись к участковому терапевту возможна только через две недели.

По мнению Солодова, двухнедельный срок ожидания приема у терапевта является недопустимым. Он подчеркнул, что терапевт – это базовый специалист, и такая длительная запись к нему абсолютно неприемлема. Он потребовал от минздрава в кратчайшие сроки разработать меры по улучшению ситуации.