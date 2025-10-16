Губернатор Камчатки не смог записаться на прием к терапевту
На оперативном совещании губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил серьезную обеспокоенность работой регионального минздрава. Поводом стали многочисленные жалобы жителей, озвученные во время прямого эфира 9 октября, на невозможность дозвониться до ведомства, пишет «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.
Глава региона лично попытался связаться с министерством по «горячей линии», но обе попытки оказались безуспешными. При этом служба «122» работает исправно, однако существует другая проблема – запись к участковому терапевту возможна только через две недели.
По мнению Солодова, двухнедельный срок ожидания приема у терапевта является недопустимым. Он подчеркнул, что терапевт – это базовый специалист, и такая длительная запись к нему абсолютно неприемлема. Он потребовал от минздрава в кратчайшие сроки разработать меры по улучшению ситуации.
А к паталого-анатому тоже проблематично записаться или как?
Такова у нас "бесплатная медицина" - либо иди в платную, либо "склеишь ласты" пока дождёшься приёма у "бесплатного" - которому тоже не грех "ручку позолотить". А г.Голикова о каких-то 120 лет пургу несёт - совсем поехавшая.
Сначала зарплатой и условиями труда выживают медиков из больниц, а потом удивляются, что больницы не работают.
А зачем записываться к терапевту ? Благодаря стараниям Голиковой со товарищи у нас продолжительность жизни выросла до небес. А значит, мы все здоровьем пышим.
То ли ещё будет. На 2026 год в бюджете запланированно сокращение расходов на медицину на 2 миллиарда рублей.