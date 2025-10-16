Губернатор Камчатки не смог записаться на прием к терапевту

На оперативном совещании губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил серьезную обеспокоенность работой регионального минздрава. Поводом стали многочисленные жалобы жителей, озвученные во время прямого эфира 9 октября, на невозможность дозвониться до ведомства, пишет «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

Глава региона лично попытался связаться с министерством по «горячей линии», но обе попытки оказались безуспешными. При этом служба «122» работает исправно, однако существует другая проблема – запись к участковому терапевту возможна только через две недели.

По мнению Солодова, двухнедельный срок ожидания приема у терапевта является недопустимым. Он подчеркнул, что терапевт – это базовый специалист, и такая длительная запись к нему абсолютно неприемлема. Он потребовал от минздрава в кратчайшие сроки разработать меры по улучшению ситуации.

  2. 16.10.2025, 17:32
    Гость: А957

    Такова у нас "бесплатная медицина" - либо иди в платную, либо "склеишь ласты" пока дождёшься приёма у "бесплатного" - которому тоже не грех "ручку позолотить". А г.Голикова о каких-то 120 лет пургу несёт - совсем поехавшая.

  3. 16.10.2025, 17:19
    Гость: Юри_й

    Сначала зарплатой и условиями труда выживают медиков из больниц, а потом удивляются, что больницы не работают.

  4. 16.10.2025, 17:04
    Гость: stalker

    А зачем записываться к терапевту ? Благодаря стараниям Голиковой со товарищи у нас продолжительность жизни выросла до небес. А значит, мы все здоровьем пышим.

  5. 16.10.2025, 17:01
    Гость: Ха

    То ли ещё будет. На 2026 год в бюджете запланированно сокращение расходов на медицину на 2 миллиарда рублей.

