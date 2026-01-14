Главврача и завотделением задержали после гибели детей в Новокузнецке
В Новокузнецке задержали главврача и завотделением реанимации роддома, где умерли младенцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
По версии следствия, с 4 по 12 января из-за ненадлежащего исполнения подозреваемыми должностных обязанностей умерли девять новорожденных. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию.
C участием задержанных идут следственные действия, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.
Специалисты допросили потерпевших и свидетелей, изъяли документацию и назначили судебно-медицинские экспертизы.
Новокузнецка, стала недоношенность с тяжелыми патологиями, которые могли развиться еще в утробе. Самый младший из детей родился на пятом месяце, что является критическим состоянием для ребенка. Об этом во вторник, 13 января, сообщил Mash.
— Мальчик. Диагноз: генерализованный инфекционный процесс, врожденная пневмония. Осложнение: СПОН (дыхательная, сердечно-сосудистая недостаточность, метаболические нарушения, ОПП). ДВС-синдром, общий отечный синдром, тромботическая микроангиопатия, тяжелая асфиксия при рождении, фульминантная тромбоцитопения, — говорится в публикации.
У других мальчиков возрастом 7 и 9 месяцев выявили неонатальную инфекцию, врожденную пневмонию, вторичный респираторный дистресс-синдром и осложнения в виде синдрома верхней полой вены, открытого артериального протока, открытого овального окна и паховой грыжи.
У девочки того же возраста врачи обнаружили недоношенность и осложнение в виде почечной недостаточности и перитонеального диализа, передает Telegram-канал.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Девять младенцев скончались в роддоме Новокузнецка во время новогодних каникул, трое из них скончались в один день. Предположительно, дети заразились неизвестной инфекцией. Позднее губернатор Кемеровской области Илья Середюк временно отстранил от должности гл. врача. По словам врача, все погибшие дети родились недоношенными и имели различные патологии.
Вечерняя Москва
