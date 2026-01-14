Главврача и завотделением задержали после гибели детей в Новокузнецке

В Новокузнецке задержали главврача и завотделением реанимации роддома, где умерли младенцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По версии следствия, с 4 по 12 января из-за ненадлежащего исполнения подозреваемыми должностных обязанностей умерли девять новорожденных. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию.

C участием задержанных идут следственные действия, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Специалисты допросили потерпевших и свидетелей, изъяли документацию и назначили судебно-медицинские экспертизы.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.01.2026, 14:55
    Гость: Основным диагнозом новорожденных детей, скончавшихся в ГКБ

    Новокузнецка, стала недоношенность с тяжелыми патологиями, которые могли развиться еще в утробе. Самый младший из детей родился на пятом месяце, что является критическим состоянием для ребенка. Об этом во вторник, 13 января, сообщил Mash.

    — Мальчик. Диагноз: генерализованный инфекционный процесс, врожденная пневмония. Осложнение: СПОН (дыхательная, сердечно-сосудистая недостаточность, метаболические нарушения, ОПП). ДВС-синдром, общий отечный синдром, тромботическая микроангиопатия, тяжелая асфиксия при рождении, фульминантная тромбоцитопения, — говорится в публикации.

    У других мальчиков возрастом 7 и 9 месяцев выявили неонатальную инфекцию, врожденную пневмонию, вторичный респираторный дистресс-синдром и осложнения в виде синдрома верхней полой вены, открытого артериального протока, открытого овального окна и паховой грыжи.

    У девочки того же возраста врачи обнаружили недоношенность и осложнение в виде почечной недостаточности и перитонеального диализа, передает Telegram-канал.

    Официального подтверждения этой информации не поступало.

    Девять младенцев скончались в роддоме Новокузнецка во время новогодних каникул, трое из них скончались в один день. Предположительно, дети заразились неизвестной инфекцией. Позднее губернатор Кемеровской области Илья Середюк временно отстранил от должности гл. врача. По словам врача, все погибшие дети родились недоношенными и имели различные патологии.

    Вечерняя Москва

    Не верю!В ТОЙ БОЛЬНИЦЕ ежедневно так или сглазили на Новый год?

  5. 14.01.2026, 13:37
    Гость: лет 20 назад говоряли,что каждый главврач

    владеет аптекой.
    В СССР У нас было две аптеки, АПТЕКА и аптечный пункт в поликлинике.
    Сейчас 4 или уже 5 аптек, население не увеличилось, возможно даже меньше стало.

Все комментарии (17)
