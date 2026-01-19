Суд закрыл акушерский стационар в Новокузнецке на три месяца

08:54 19.01.2026

Суд принял решение приостановить на 90 суток работу акушерского стационара № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, сообщает "Интерфакс".

Основанием стали выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

В ходе разбирательства было установлено, что 15 января 2026 года при проведении эпидемиологического расследования в учреждении обнаружили несоблюдение санитарного законодательства и требований безопасности при оказании медицинских услуг населению. Представитель больницы признал вину юридического лица.

Суд квалифицировал выявленные нарушения по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде временного прекращения деятельности акушерского стационара сроком на три месяца. При этом доступ в здание сохранен для проведения ремонтных работ и устранения выявленных недостатков.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.

16 января Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главному врачу городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову. В отношении исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексея Эмиха суд установил запрет на совершение определенных действий.