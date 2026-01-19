Суд закрыл акушерский стационар в Новокузнецке на три месяца
Суд принял решение приостановить на 90 суток работу акушерского стационара № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, сообщает "Интерфакс".
Основанием стали выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
В ходе разбирательства было установлено, что 15 января 2026 года при проведении эпидемиологического расследования в учреждении обнаружили несоблюдение санитарного законодательства и требований безопасности при оказании медицинских услуг населению. Представитель больницы признал вину юридического лица.
Суд квалифицировал выявленные нарушения по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде временного прекращения деятельности акушерского стационара сроком на три месяца. При этом доступ в здание сохранен для проведения ремонтных работ и устранения выявленных недостатков.
Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.
16 января Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главному врачу городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову. В отношении исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексея Эмиха суд установил запрет на совершение определенных действий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Обалдеть! На полумиллионный город, остались только бабки - повитухи!!!!
Вот это оптимизация!!!?
Не ТАК надо: кто замешан или тем более виновен - камера КПЗ,Суд,турма.Немедленно направить туда столичных специалистов в аварийном порядке (с соотв. оплатой!),желательно из дармоедских частных клиник в приказном порядке !А то закрыть да и все ...
где рожать?
Никто не бухтит? И это ответ на два недовольных комента? А сам ты много бухтишь или соловья очень любишь смотреть?
ликвидаторов голикова&мурашка.