Суд закрыл акушерский стационар в Новокузнецке на три месяца

Суд принял решение приостановить на 90 суток работу акушерского стационара № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, сообщает "Интерфакс".

Основанием стали выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

В ходе разбирательства было установлено, что 15 января 2026 года при проведении эпидемиологического расследования в учреждении обнаружили несоблюдение санитарного законодательства и требований безопасности при оказании медицинских услуг населению. Представитель больницы признал вину юридического лица.

Суд квалифицировал выявленные нарушения по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде временного прекращения деятельности акушерского стационара сроком на три месяца. При этом доступ в здание сохранен для проведения ремонтных работ и устранения выявленных недостатков.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.

16 января Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главному врачу городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову. В отношении исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексея Эмиха суд установил запрет на совершение определенных действий.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2026, 14:37
    Гость: Шило

    Обалдеть! На полумиллионный город, остались только бабки - повитухи!!!!
    Вот это оптимизация!!!?

  2. 19.01.2026, 14:14
    Гость: Оллес

    Не ТАК надо: кто замешан или тем более виновен - камера КПЗ,Суд,турма.Немедленно направить туда столичных специалистов в аварийном порядке (с соотв. оплатой!),желательно из дармоедских частных клиник в приказном порядке !А то закрыть да и все ...

  4. 19.01.2026, 12:57
    Гость: Юри_й

    Никто не бухтит? И это ответ на два недовольных комента? А сам ты много бухтишь или соловья очень любишь смотреть?

Все комментарии (16)
Выбор читателей
В конгресс США внесли проект об аннексии Гренландии
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных за две недели
© KM.RU, Алексей Белкин
СК РФ заочно обвинил Каю Каллас в уничтожении советских памятников
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию из-за угроз США
Избранное
Михаил Калиничев (виолончель) и Анна Учайкина (орган), 5 августа, Усадьба Кусково
Пустить по России «Красного петуха» - это просто
Кошка Сашка «Звуковой барьер» (интернет-сингл)
Сергей Галанин попрощался с бывшими друзьями песней Высоцкого
«Как быть среди конспирологии мрака? Как быть среди пёстрой, как конфетти, журналистской лжи?»
Nagart feat. Оркестр Глобалис «Поиграй со мной» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Черная Луна»: «Левиафан» по-мексикански
Георгий Малинецкий. Разговоры о важном
Рецензия на фильм «В тумане»: собаки отомстили корейцам
6 главных ошибок родителей при работе с репетитором по английскому
Благословенная звезда Светланы Ходченковой
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации