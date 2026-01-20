Пересадка почки с 2026 года вошла в базовую программу ОМС

09:15 20.01.2026

Трансплантация почки с 2026 года стала доступна россиянам бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова, главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье агентству РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», он пояснил, что операция включена в базовую программу государственных гарантий оказания медицинской помощи. Это означает, что регионы, где выполняются такие вмешательства и есть пациенты, нуждающиеся в пересадке, больше не будут связаны прежними лимитами.

По словам Готье, ранее трансплантация почки проводилась в рамках государственного задания, что существенно ограничивало возможности субъектов РФ. Новый порядок позволяет планировать и проводить больше операций без оглядки на жесткие квоты.

Ранее в Минздраве сообщали, что перечень высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой бесплатно по полису ОМС, был расширен и пополнился 15 новыми видами лечения.