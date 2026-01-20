Пересадка почки с 2026 года вошла в базовую программу ОМС

Трансплантация почки с 2026 года стала доступна россиянам бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова, главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье агентству РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», он пояснил, что операция включена в базовую программу государственных гарантий оказания медицинской помощи. Это означает, что регионы, где выполняются такие вмешательства и есть пациенты, нуждающиеся в пересадке, больше не будут связаны прежними лимитами.

По словам Готье, ранее трансплантация почки проводилась в рамках государственного задания, что существенно ограничивало возможности субъектов РФ. Новый порядок позволяет планировать и проводить больше операций без оглядки на жесткие квоты.

Ранее в Минздраве сообщали, что перечень высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой бесплатно по полису ОМС, был расширен и пополнился 15 новыми видами лечения.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
ЕС рассчитывает утвердить 20-й пакет санкций против России в феврале
Новые подробности трагедии в Новокузнецке: Было четыре роддома, осталось два, один закрыли на ремонт, роды принимали санитарки
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию из-за угроз США
«Не потеря»: российская пропаганда поспешила отмежеваться от полыхающего Ирана
Избранное
Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ «Кровь и золото» (интернет-релиз)
Читмил «Гибель Помпеи» (интернет-сингл)
Александр Ф. Скляр ответил на санкции Запада
Юбилейный вечер «Дунаевские. Двойной портрет», 4 февраля, Московский театр оперетты
«Опять российский авторынок и национальная валюта получили очередной удар под дых»
Поклонники довели Константина Никольского до слез
Виктория Пьер-Мари: «Привлекательность и здоровье женщине дает ее внутренняя наполненность!»
Несостоявшееся искупление: Лубянка ждет
«В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем»
Fetal Decay «Born To Suck. Demo 2020» (CD+медиатор, нашивка, магнит и наклейка)
Восхитительная дурнушка Барбра Стрейзанд
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации