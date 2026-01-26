В диспансеризацию предлагают включить генетические тесты на онкологию

08:05 26.01.2026

Депутаты фракции «Новые люди» направили в Минздрав России обращение с предложением дополнить программу диспансеризации базовыми генетическими исследованиями. Инициатива исходит от группы парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, пишет ТАСС.

Авторы обращения предлагают рассмотреть внедрение панельных генетических тестов, позволяющих выявлять наиболее распространенные мутации, связанные с повышенным риском онкологических, сердечно-сосудистых и ряда других тяжелых заболеваний. По их мнению, отсутствие генетического блока в текущей системе диспансеризации существенно ограничивает возможности ранней диагностики наследственных форм болезней.

В обращении отмечается, что многие злокачественные опухоли, патологии сердца, аутоиммунные и метаболические нарушения выявляются на поздних стадиях, когда течение болезни уже сложно или невозможно обратить. Раннее обнаружение генетической предрасположенности, считают депутаты, позволило бы заранее направлять пациентов на дополнительные обследования и начинать профилактические меры до появления клинических симптомов. В перспективе такой подход, по их оценке, может способствовать снижению смертности от тяжелых заболеваний.

Комментируя инициативу, Владислав Даванков напомнил, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поднимал вопрос о введении бесплатных генетических тестов для будущих родителей. По словам вице-спикера, расширение доступа к таким исследованиям позволит заранее оценивать риски для здоровья детей и выявлять наследственные патологии, а включение генетических тестов в диспансеризацию сделает эту практику массовой и системной.