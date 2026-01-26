В диспансеризацию предлагают включить генетические тесты на онкологию

Депутаты фракции «Новые люди» направили в Минздрав России обращение с предложением дополнить программу диспансеризации базовыми генетическими исследованиями. Инициатива исходит от группы парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, пишет ТАСС.

Авторы обращения предлагают рассмотреть внедрение панельных генетических тестов, позволяющих выявлять наиболее распространенные мутации, связанные с повышенным риском онкологических, сердечно-сосудистых и ряда других тяжелых заболеваний. По их мнению, отсутствие генетического блока в текущей системе диспансеризации существенно ограничивает возможности ранней диагностики наследственных форм болезней.

В обращении отмечается, что многие злокачественные опухоли, патологии сердца, аутоиммунные и метаболические нарушения выявляются на поздних стадиях, когда течение болезни уже сложно или невозможно обратить. Раннее обнаружение генетической предрасположенности, считают депутаты, позволило бы заранее направлять пациентов на дополнительные обследования и начинать профилактические меры до появления клинических симптомов. В перспективе такой подход, по их оценке, может способствовать снижению смертности от тяжелых заболеваний.

Комментируя инициативу, Владислав Даванков напомнил, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поднимал вопрос о введении бесплатных генетических тестов для будущих родителей. По словам вице-спикера, расширение доступа к таким исследованиям позволит заранее оценивать риски для здоровья детей и выявлять наследственные патологии, а включение генетических тестов в диспансеризацию сделает эту практику массовой и системной.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2026, 16:02
    Гость: Снижение шансов устроиться на работу

    "В перспективе такой подход, по их оценке, может способствовать снижению смертности от тяжелых заболеваний".

    Разумеется эти тесты будут не слишком дешёвыми и фарма получит миллиарды на их внедрение и применение а Даванков за свою "чудесную инициативу" получит 2%, то есть несколько миллионов из народного кармана. При этом наниматели при приёме на работу смогут отказывать соискателям, которые "потенциально могут заболеть"
    И всё прекрасно: ещё один распил денег в пользу депутата, ещё одна новая форма дискриминации.

  2. 26.01.2026, 15:22
    Гость: Да ладно вам

    Русские женщины рожать не хотят, русские мужчины пьют и не хотят работать, вымирание идет в геометрической прогрессии. Кому нужны наши такие гены? Какой в них прок? Не Суворовы и не Ермаки Тимофеевичи, ценности не имеем.

  4. 26.01.2026, 12:40
    Гость: .Штурман

    Многие годы слежу за публикациями про рак, двоюродный брат и близкий человек умерли от рака, а поэтому мой пост всего лишь попытка читателей сайта совместно отреагировать на инициативы депутатов Гос...ы. Не ищите во мне Дон Кихота так как я прекрасно знаю в какой стране я доживаю.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Собрать геномы всех граждан? Зачем в России хотят расширить генетическое тестирование младенцев
© РИА Новости Михаил Климентьев
Когда и если
pressfoto / Freepik.com"/>
Скоро во всех школах России: многофакторная оценка поведения школьников – предтеча социального рейтинга
Банковские карты © KM.RU, Илья Шабардин
Банки заблокировали миллионы карт физлиц: что было на самом деле
Избранное
Алекс Керви и Александр Аронов «Torff» (компакт-кассета)
Создатели спектакля «Посадник» выявили идеального правителя России
Зима близко: что «Северный поток-2» изменит для России, Украины и Европы
«Верховный главнокомандующий вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента. И он им станет – вне всякого сомнения»
Леша Закон «Нет предела беспредела» (СD-R)
«Странная война» – первый шаг глобальной многоходовки
Алёна Полынь рассказала о травле своего бизнеса
Подбор ткани для создания уюта в интерьере. Советы
«Штраф, тюрьма, изъятие детей»: демократы США готовят спецлагеря
«Отношения России с китайской стороной, похоже, переживают новый этап – и не друг, и не враг, а так»
Романтика провинциальных городов «Старый мальчишка» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации