В диспансеризацию предлагают включить генетические тесты на онкологию
Депутаты фракции «Новые люди» направили в Минздрав России обращение с предложением дополнить программу диспансеризации базовыми генетическими исследованиями. Инициатива исходит от группы парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, пишет ТАСС.
Авторы обращения предлагают рассмотреть внедрение панельных генетических тестов, позволяющих выявлять наиболее распространенные мутации, связанные с повышенным риском онкологических, сердечно-сосудистых и ряда других тяжелых заболеваний. По их мнению, отсутствие генетического блока в текущей системе диспансеризации существенно ограничивает возможности ранней диагностики наследственных форм болезней.
В обращении отмечается, что многие злокачественные опухоли, патологии сердца, аутоиммунные и метаболические нарушения выявляются на поздних стадиях, когда течение болезни уже сложно или невозможно обратить. Раннее обнаружение генетической предрасположенности, считают депутаты, позволило бы заранее направлять пациентов на дополнительные обследования и начинать профилактические меры до появления клинических симптомов. В перспективе такой подход, по их оценке, может способствовать снижению смертности от тяжелых заболеваний.
Комментируя инициативу, Владислав Даванков напомнил, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поднимал вопрос о введении бесплатных генетических тестов для будущих родителей. По словам вице-спикера, расширение доступа к таким исследованиям позволит заранее оценивать риски для здоровья детей и выявлять наследственные патологии, а включение генетических тестов в диспансеризацию сделает эту практику массовой и системной.
"В перспективе такой подход, по их оценке, может способствовать снижению смертности от тяжелых заболеваний".
Разумеется эти тесты будут не слишком дешёвыми и фарма получит миллиарды на их внедрение и применение а Даванков за свою "чудесную инициативу" получит 2%, то есть несколько миллионов из народного кармана. При этом наниматели при приёме на работу смогут отказывать соискателям, которые "потенциально могут заболеть"
И всё прекрасно: ещё один распил денег в пользу депутата, ещё одна новая форма дискриминации.
Русские женщины рожать не хотят, русские мужчины пьют и не хотят работать, вымирание идет в геометрической прогрессии. Кому нужны наши такие гены? Какой в них прок? Не Суворовы и не Ермаки Тимофеевичи, ценности не имеем.
ляпнул очередную глупость, теперь про генетику, и уже подсуетились.
Многие годы слежу за публикациями про рак, двоюродный брат и близкий человек умерли от рака, а поэтому мой пост всего лишь попытка читателей сайта совместно отреагировать на инициативы депутатов Гос...ы. Не ищите во мне Дон Кихота так как я прекрасно знаю в какой стране я доживаю.
Про "генетические тесты" - верю, а то, что "на онкологию" - НЕ ВЕРЮ!