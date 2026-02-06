В список ЖВЛ вошло восемь новых наименований

09:01 6.02.2026

Обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов начнет действовать с 24 февраля. В него, как пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, включены восемь новых позиций.

Речь идет о лекарствах, применяемых при лечении по линии ОМС, — их стоимость регулируется государством, что напрямую влияет на доступность терапии для пациентов. Подписанное правительством распоряжение, вступая в силу, расширяет возможности лечения целого ряда тяжелых заболеваний.

В перечень добавлены препараты, используемые при орфанных, хронических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и инфекционных патологиях. Среди них — капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт.

По словам парламентария, на сегодняшний день почти 81% медикаментов из перечня выпускаются на территории России. В ближайшие пять лет планируется довести этот показатель до 90%, наращивая внутреннее производство.

Всего в обновленный список ЖНВЛП вошли 827 наименований. Из них 666 уже производятся в стране — либо по полному циклу, либо начиная со стадии готовой лекарственной формы.