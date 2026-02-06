В список ЖВЛ вошло восемь новых наименований

Обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов начнет действовать с 24 февраля. В него, как пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, включены восемь новых позиций.

Речь идет о лекарствах, применяемых при лечении по линии ОМС, — их стоимость регулируется государством, что напрямую влияет на доступность терапии для пациентов. Подписанное правительством распоряжение, вступая в силу, расширяет возможности лечения целого ряда тяжелых заболеваний.

В перечень добавлены препараты, используемые при орфанных, хронических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и инфекционных патологиях. Среди них — капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт.

По словам парламентария, на сегодняшний день почти 81% медикаментов из перечня выпускаются на территории России. В ближайшие пять лет планируется довести этот показатель до 90%, наращивая внутреннее производство.

Всего в обновленный список ЖНВЛП вошли 827 наименований. Из них 666 уже производятся в стране — либо по полному циклу, либо начиная со стадии готовой лекарственной формы.

  1. 06.02.2026, 12:00
    Гость: Сейчас манинила в продаже нет.

    Это как-нибудь связано с СВО? А за кого ты стабильно голосуешь?

  2. 06.02.2026, 11:54
    Гость: Правильно!

    Есть лечебное голодание с обливанием холодной водой и пеше-горные походы с рюкзачком в одном флаконе. Но обязательно посоветуйтесь с врачом, иначе вы снова не получите рецепт на лекарство...

  3. 06.02.2026, 10:38
    Гость: Как быть?

    Я 24 года принимаю, как диабетик 2 го типа ,германский манинил. Это безупречное для меня средство снижения сахара крови. По рекомендации врача брал отечественный аналог- были некомфортные ощущения,отказался. Сейчас манинила в продаже нет. В в 2022 году, видя надвигающийся дефицит зарубежных лекарств,купил 720 таблеток манинила. Осталось 50 штук.

Все комментарии (4)
