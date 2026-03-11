В России пересадку почки начали делать бесплатно по ОМС

08:05 11.03.2026

С 2026 года в России пересадку почки начали выполнять бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Как пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного трансплантолога Минздрава, директора Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Сергей Готье, за первые два месяца такой возможностью уже воспользовались более 400 человек.

По словам Готье, с начала года в стране провели 709 трансплантаций различных органов. Большая часть операций пришлась на пересадку почки — их было 419, в том числе 27 у детей.

Ранее подобные операции проводились по квотам, однако теперь они включены в систему ОМС. Средняя стоимость одной пересадки превышает миллион рублей, но для пациентов процедура полностью оплачивается государством.

Бесплатно предоставляются и все сопутствующие этапы лечения: обследования, подготовка к операции, пребывание в стационаре, а также дальнейшее наблюдение и необходимые лекарства после трансплантации. Если перед пересадкой требуется дополнительная терапия, она также проводится за счет государства.

Порядок получения помощи при этом не изменился: пациенту необходимо получить направление и обратиться в специализированный центр. По словам специалистов, включение трансплантации почки в систему ОМС позволило расширить региональные программы и увеличить количество операций, поскольку они больше не ограничены квотами.