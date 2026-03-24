Для пожилых россиян могут ввести сертификат на такси для поездки к врачу

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести для граждан старше 70 лет персональные транспортные сертификаты для поездок в медицинские учреждения, сообщает RT

По словам парламентария, одной из главных проблем для пожилых людей остается не запись к врачу, а возможность добраться до него. Особенно это касается граждан старше 70 лет, которым мешают ограниченная мобильность, отсутствие личного транспорта и трудности с использованием общественного. Из-за этого многие откладывают визиты к врачам или обращаются за помощью слишком поздно, отмечает Чернышов в обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

В связи с этим предлагается запустить программу «Такси к врачу 70+». Она предусматривает выдачу пожилым гражданам специального сертификата с лимитом поездок в месяц. Такой сертификат будет представлять собой уникальный номер, который можно использовать при заказе такси — как через мобильные приложения, так и по телефону.

Предполагается, что при поездках в медучреждения маршрут — от дома до поликлиники и обратно — будет автоматически учитываться как льготный.

