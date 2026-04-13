В Муроме из-за вспышки кишечной инфекции пострадали 677 человек

© KM.RU, Алексей Белкин

Из-за вспышки острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области в период с 7 по 13 апреля пострадали 677 человек, в том числе 318 детей. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева на заседании правительства, пишет ТАСС.

Амбулаторная помощь была оказана 573 людям, в том числе 272 детям. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Из больниц выписаны 46 человек. Зиновьева подчеркнула, что число пострадавших снижается.

Она также отметила, что норовирус обнаружен в 36 случаях из общего числа проб, в остальных - острая кишечная инфекция.

Правоохранительные органы и профильные службы занимаются выяснением причин вспышки кишечной инфекции. На данный момент не установлен не только виновный в заболевании, но даже источник заражения, отмечает "Российская газета".

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

