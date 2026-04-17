Голикова: общая заболеваемость в России год к году выросла на 3%
В 2025 году общая заболеваемость россиян выросла на 3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минздрава, пишет РБК.
Также, по ее словам, на 0,3% возросла и первичная заболеваемость. Показатели выросли «практически по всем классам».
«Частично это обусловлено лучшей выявляемостью заболеваний, связанной с повышением доступности медицинской помощи за счет развития инфраструктуры, оснащения и кадрового обеспечения», — пояснила Голикова.
Она также отметила, что, несмотря на прирост числа врачей на 7,8 тыс. и среднего персонала на 6,1 тыс. в 2025 году, потребность в них сохраняется.
Отдельные российские регионы, однако, имеют проблемы с доступностью медицинской помощи, это обусловлено географическими особенностями и низкой плотностью населения, продолжил Голикова. Этот вопрос нужно взять на особый контроль и расширить охват за счет выездных медицинских бригад, медицинских комплексов, передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.
Показателей, которые были утверждены в нацпроектах, удалось на 100% достичь в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининградская, Калужская, Мурманская, Псковская, Тульская и Тюменская области, Мордовия, Татарстан, Крым, Чеченская и Кабардино-Балкарская Республики, Ямало-Ненецкий автономный округ, уточнила Голикова.
Сегодня основными факторами, наносящими наибольший вред здоровью человека, являются сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Голикова, начни кушать продукцию химической промышленности из пятёрочки и магнита и твоя заболеваемость вырастет на 100-300%.
Она объяснила это лучшей диагностикой.
Не уверен что лучше - признаться что диагности была раньше хреновой или что болеть стали больше?
После слов Голиковой о "пандемии "рассеяне умирали по графику", её можно только поздравить с успешными результатами увеличения заболеваемости по стране.
в нашей стране,это фигня вопрос. И,если,отвалите от людей,они САМИ ВСЁ РЕШАТ со своим ЗДОРОВЬЕМ.Но,ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЕЗ голиковых.
и заболевших станет ещё больше!
Ибо не бывает здоровых людей, бывают неообследованные.
К 2050 году всех дообследуют и первыми в мире станем 100процентно больными.