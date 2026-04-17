Голикова: общая заболеваемость в России год к году выросла на 3%

12:49 17.04.2026

В 2025 году общая заболеваемость россиян выросла на 3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минздрава, пишет РБК.

Также, по ее словам, на 0,3% возросла и первичная заболеваемость. Показатели выросли «практически по всем классам».

«Частично это обусловлено лучшей выявляемостью заболеваний, связанной с повышением доступности медицинской помощи за счет развития инфраструктуры, оснащения и кадрового обеспечения», — пояснила Голикова.

Она также отметила, что, несмотря на прирост числа врачей на 7,8 тыс. и среднего персонала на 6,1 тыс. в 2025 году, потребность в них сохраняется.

Отдельные российские регионы, однако, имеют проблемы с доступностью медицинской помощи, это обусловлено географическими особенностями и низкой плотностью населения, продолжил Голикова. Этот вопрос нужно взять на особый контроль и расширить охват за счет выездных медицинских бригад, медицинских комплексов, передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Показателей, которые были утверждены в нацпроектах, удалось на 100% достичь в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининградская, Калужская, Мурманская, Псковская, Тульская и Тюменская области, Мордовия, Татарстан, Крым, Чеченская и Кабардино-Балкарская Республики, Ямало-Ненецкий автономный округ, уточнила Голикова.

Сегодня основными факторами, наносящими наибольший вред здоровью человека, являются сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.