Голикова: общая заболеваемость в России год к году выросла на 3%

В 2025 году общая заболеваемость россиян выросла на 3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минздрава, пишет РБК.

Также, по ее словам, на 0,3% возросла и первичная заболеваемость. Показатели выросли «практически по всем классам».

«Частично это обусловлено лучшей выявляемостью заболеваний, связанной с повышением доступности медицинской помощи за счет развития инфраструктуры, оснащения и кадрового обеспечения», — пояснила Голикова.

Она также отметила, что, несмотря на прирост числа врачей на 7,8 тыс. и среднего персонала на 6,1 тыс. в 2025 году, потребность в них сохраняется.

Отдельные российские регионы, однако, имеют проблемы с доступностью медицинской помощи, это обусловлено географическими особенностями и низкой плотностью населения, продолжил Голикова. Этот вопрос нужно взять на особый контроль и расширить охват за счет выездных медицинских бригад, медицинских комплексов, передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Показателей, которые были утверждены в нацпроектах, удалось на 100% достичь в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининградская, Калужская, Мурманская, Псковская, Тульская и Тюменская области, Мордовия, Татарстан, Крым, Чеченская и Кабардино-Балкарская Республики, Ямало-Ненецкий автономный округ, уточнила Голикова.

Сегодня основными факторами, наносящими наибольший вред здоровью человека, являются сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

  1. 17.04.2026, 17:32
    Гость: Александр С.

    Голикова, начни кушать продукцию химической промышленности из пятёрочки и магнита и твоя заболеваемость вырастет на 100-300%.

  2. 17.04.2026, 17:31
    Гость: Европеец

    Она объяснила это лучшей диагностикой.
    Не уверен что лучше - признаться что диагности была раньше хреновой или что болеть стали больше?

  3. 17.04.2026, 16:53
    Гость: ABCD

    После слов Голиковой о "пандемии "рассеяне умирали по графику", её можно только поздравить с успешными результатами увеличения заболеваемости по стране.

  4. 17.04.2026, 16:37
    Гость: Голикова,блин,да при стрессах,которые вы устроили

    в нашей стране,это фигня вопрос. И,если,отвалите от людей,они САМИ ВСЁ РЕШАТ со своим ЗДОРОВЬЕМ.Но,ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЕЗ голиковых.

  5. 17.04.2026, 14:56
    Гость: В следующем году медицина станет ещё лучше

    и заболевших станет ещё больше!
    Ибо не бывает здоровых людей, бывают неообследованные.
    К 2050 году всех дообследуют и первыми в мире станем 100процентно больными.

Выбор читателей
Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии
Мадьяр поддержал решение Орбана не предоставлять Украине кредит от ЕС
© KM.RU, Илья Шабардин
Минздрав планирует создать реестр россиян, отказавшихся от прививок
Иностранные рабочие © KM.RU, Илья Шабардин
«Демографическая зависимость» России от Центральной Азии
Избранное
TOP THE BEST BEAUTY SСHOOL Ксении Емельяновой
Арт-кабаре СеЛяВи «Страшные сказки II» (интернет-сингл)
Питьевая щелочная вода — насколько благотворно ее влияние на организм? Обзор литературы
Кинопремьера «Петровы в гриппе»: Горбач страну продал, а Ельцин — пропил
negative zero «Прекрасна как море» (интернет-сингл)
«Инициаторам проекта "буржуазно-национальной модернизации России" не хватило ума понять, что как только они "распустят" Союз, республики одна за другой начнут находить себе новых покровителей и продаваться уже другим империям»
Черная Ленточка «Первые Звезды»
Mors Principium Est «Liberate The Unborn Inhumanity»
«Решение о прекращении штурма у меня вызывает вопросы, на которые я хотел бы получить ответы»
Лидер «Теплой Трассы» назвал советскую эстраду самой чистой музыкой в мире
Из чего состоит человеческий стресс?
