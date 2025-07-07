Как аптеки «Ригла» меняют подход к утилизации упаковки от лекарств

19:51 7.07.2025

Аптеки «Ригла» запустили проект по сбору упаковки от лекарств для переработки, сокращая отходы и помогая улучшить экологическую ситуацию.

В последние годы вопросы экологии и устойчивого развития становятся все более актуальными. Мы осознаем, как важно заботиться о нашей планете и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. В этом контексте аптеки «Ригла» сделали важный шаг, запустив инициативу по сбору упаковки от лекарств на переработку. Эта программа не только помогает сократить количество отходов, но и способствует формированию экологической сознательности среди населения, так как многие производители препаратов не дают четких инструкций по утилизации упаковки. Люди выбрасывают пластиковые блистеры с обычным мусором, а этот материал разлагается десятки лет, успевая за это время нанести вред экологии.

Согласно статистике, ежегодно в России выбрасывается огромное количество упаковки от медикаментов, которая зачастую оказывается на свалках без должной переработки. Именно поэтому аптеки «Ригла» решили взять на себя ответственность и предложить своим клиентам возможность участвовать в ее переработке. Экобоксы установлены во многих аптеках Москвы и Московской области, в том числе и в городе Щелково. Оператором этой инициативы выступает национально-экологическая программа, которая, совместно с аптечной сетью, будет утилизировать упаковку от медицинских препаратов.

Покупатели могут приносить упаковки от использованных лекарств и оставлять их в специально отведенных местах. Это может быть как пустой блистер от таблеток, так и картонная коробка. Все собранные материалы будут переданы на переработку, что позволит значительно снизить объем отходов и в разы сократить выбросы токсичных веществ, которые выделяются при сгорании пластиковых блистеров, содержащих в составе алюминий и полимер.

Несколько лет назад аптечная сеть уже приняла решение минимизировать бумажные чеки в пользу электронных, чтобы сократить количество используемой бумаги, клиентам предлагаются пакеты из биополимеров, более экологически чистого материала. Важно отметить, что подобные действия не только помогают уменьшить количество отходов, но и формируют у людей привычку к ответственному потреблению. Когда клиенты видят, что их усилия по сбору упаковки действительно имеют значение, это мотивирует их продолжать заботиться об экологии и в других аспектах своей жизни. Инициатива аптек «Ригла» по сбору упаковки от лекарств на переработку является важным шагом на пути к более устойчивому экологическому развитию, а поучаствовать в этом мероприятии и утилизировать упаковку можно до 22 ноября 2025 года.