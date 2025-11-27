Что делать при алкогольном делирии
Алкогольный делирий, или «белая горячка», является тяжелым и опасным осложнением хронического алкоголизма. При появлении первых признаков этого состояния необходимо незамедлительно вызвать нарколога, так как своевременная профессиональная помощь способна спасти жизнь пациента и предотвратить серьезные последствия. Эта статья подробно расскажет о симптомах алкогольного делирия, первой помощи и принципах дальнейшего лечения.
Алкогольный делирий: что это такое и почему возникает
Белая горячка развивается обычно спустя 48–96 часов после прекращения или резкого снижения употребления алкоголя у людей с длительной историей алкоголизма. Это острое психическое расстройство, вызванное нарушением обменных и нейрохимических процессов в мозге при длительной интоксикации этанолом и резкой отмене спиртных напитков.
Основные причины появления делирия:
-
Хроническое отравление алкоголем, приводящее к нарушению работы нейротрансмиттеров (дофамин, серотонин, ацетилхолин).
-
Накопление токсичных продуктов метаболизма алкоголя, повреждающих клетки мозга.
-
Нарушение всасывания витамина B1 (тиамина), что способствует развитию энцефалопатии Вернике–Корсакова.
-
Гиперактивация нейронов и усиление возбуждающих процессов в нервной системе при отсутствии алкоголя.
При алкогольном делирии наблюдается резкое нарушение сознания, галлюцинации, выраженная тревожность и двигательное возбуждение.
Признаки и симптомы алкогольного делирия
Состояние развивается постепенно, часто с нарастающими колебаниями. Основные симптомы белой горячки включают:
-
Спутанность сознания, дезориентация во времени и пространстве.
-
Бредовые идеи, паранойя, сильный страх.
-
Зрительные и слуховые галлюцинации с яркими и пугающими образами.
-
Двигательное возбуждение: суетливость, хаотичные движения, нарушение координации.
-
Нарушения сна: поверхностный сон, кошмары, бессонница.
-
Изменения настроения: тревога, паника, эйфория или подавленность.
У части пациентов в тяжелой форме могут возникать судороги и потеря контроля над функциями кишечника и мочевого пузыря.
Первая помощь при алкогольном делирии
При подозрении на алкогольный делирий необходимо срочно вызвать нарколога. Пока врачи едут, можно предпринять следующие меры:
-
Обеспечить безопасность пациента — убрать острые предметы, предотвратить падения.
-
Успокоить человека, стараясь говорить спокойным тоном, избегать раздражающих факторов.
-
Обеспечить доступ свежего воздуха, проветрить помещение.
-
Не давать пациенту алкоголь или лекарства без назначения врача.
-
В случае потери сознания следить за дыхательными путями, уложить пациента на бок для предотвращения аспирации рвотных масс.
-
Не оставлять без присмотра, особенно при судорогах или агрессивном поведении.
Лечение алкогольного делирия: роль и методы нарколога
Лечение алкоголизма в стадии делирия требует комплексного подхода и специфических навыков нарколога. Основные цели терапии:
-
Быстрое купирование психотических симптомов и восстановление сознания.
-
Коррекция электролитных и обменных нарушений.
-
Восстановление дефицита витаминов (особенно тиамина).
-
Профилактика осложнений (судорог, травм, инфицирования).
В условиях стационара применяют медикаменты — нейролептики, седативные средства, витамины группы B, противосудорожные препараты.
Возникновение и профилактика осложнений
Без адекватного и своевременного лечения белая горячка может привести к тяжелым последствиям:
-
Постоянные когнитивные нарушения — амнезия, заторможенность.
-
Развитие синдрома Вернике–Корсакова с необратимыми повреждениями мозга.
-
Ухудшение соматических заболеваний, смерть.
Профилактика основана на контроле за состоянием пациентов с алкоголизмом, своевременном выводе из запоя и регулярной поддерживающей терапии.
Когда обращаться за медицинской помощью
Важно не откладывать вызов нарколога при появлении первых тревожных симптомов:
-
Беспокойство, страх, перемены настроения.
-
Галлюцинации или бред.
-
Нарушения сознания и ориентировки.
-
Судороги или потеря сознания.
Своевременное обращение уменьшает риски для жизни пациента и облегчает дальнейшее лечение.
Заключение
Алкогольный делирий — это угрожающее жизни острое состояние, требующее незамедлительной медицинской помощи. Самовольные попытки справиться с ним без врача могут быть смертельно опасны. Вызов нарколога и квалифицированное лечение алкогольного делирия — гарантия восстановления и возвращения к трезвой жизни.
Статья проверена главным врачом и основателем клиники "Семейный доктор" Корольковым Григорием Викторовичем
