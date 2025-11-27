Что делать при алкогольном делирии

В этой статье говорится о том, какую первую помощь нужно оказать при алкогольном делирии и когда важно вызвать нарколога для профессиональной помощи

Алкогольный делирий, или «белая горячка», является тяжелым и опасным осложнением хронического алкоголизма. При появлении первых признаков этого состояния необходимо незамедлительно вызвать нарколога, так как своевременная профессиональная помощь способна спасти жизнь пациента и предотвратить серьезные последствия. Эта статья подробно расскажет о симптомах алкогольного делирия, первой помощи и принципах дальнейшего лечения.

Алкогольный делирий: что это такое и почему возникает

Белая горячка развивается обычно спустя 48–96 часов после прекращения или резкого снижения употребления алкоголя у людей с длительной историей алкоголизма. Это острое психическое расстройство, вызванное нарушением обменных и нейрохимических процессов в мозге при длительной интоксикации этанолом и резкой отмене спиртных напитков.

Основные причины появления делирия:

  • Хроническое отравление алкоголем, приводящее к нарушению работы нейротрансмиттеров (дофамин, серотонин, ацетилхолин).

  • Накопление токсичных продуктов метаболизма алкоголя, повреждающих клетки мозга.

  • Нарушение всасывания витамина B1 (тиамина), что способствует развитию энцефалопатии Вернике–Корсакова.

  • Гиперактивация нейронов и усиление возбуждающих процессов в нервной системе при отсутствии алкоголя.

При алкогольном делирии наблюдается резкое нарушение сознания, галлюцинации, выраженная тревожность и двигательное возбуждение.

Признаки и симптомы алкогольного делирия

Состояние развивается постепенно, часто с нарастающими колебаниями. Основные симптомы белой горячки включают:

  • Спутанность сознания, дезориентация во времени и пространстве.

  • Бредовые идеи, паранойя, сильный страх.

  • Зрительные и слуховые галлюцинации с яркими и пугающими образами.

  • Двигательное возбуждение: суетливость, хаотичные движения, нарушение координации.

  • Нарушения сна: поверхностный сон, кошмары, бессонница.

  • Изменения настроения: тревога, паника, эйфория или подавленность.

У части пациентов в тяжелой форме могут возникать судороги и потеря контроля над функциями кишечника и мочевого пузыря.​

Первая помощь при алкогольном делирии

При подозрении на алкогольный делирий необходимо срочно вызвать нарколога. Пока врачи едут, можно предпринять следующие меры:

  • Обеспечить безопасность пациента — убрать острые предметы, предотвратить падения.

  • Успокоить человека, стараясь говорить спокойным тоном, избегать раздражающих факторов.

  • Обеспечить доступ свежего воздуха, проветрить помещение.

  • Не давать пациенту алкоголь или лекарства без назначения врача.

  • В случае потери сознания следить за дыхательными путями, уложить пациента на бок для предотвращения аспирации рвотных масс.

  • Не оставлять без присмотра, особенно при судорогах или агрессивном поведении.

Лечение алкогольного делирия: роль и методы нарколога

Лечение алкоголизма в стадии делирия требует комплексного подхода и специфических навыков нарколога. Основные цели терапии:

  • Быстрое купирование психотических симптомов и восстановление сознания.

  • Коррекция электролитных и обменных нарушений.

  • Восстановление дефицита витаминов (особенно тиамина).

  • Профилактика осложнений (судорог, травм, инфицирования).

В условиях стационара применяют медикаменты — нейролептики, седативные средства, витамины группы B, противосудорожные препараты.​

Возникновение и профилактика осложнений

Без адекватного и своевременного лечения белая горячка может привести к тяжелым последствиям:

  • Постоянные когнитивные нарушения — амнезия, заторможенность.

  • Развитие синдрома Вернике–Корсакова с необратимыми повреждениями мозга.

  • Ухудшение соматических заболеваний, смерть.

Профилактика основана на контроле за состоянием пациентов с алкоголизмом, своевременном выводе из запоя и регулярной поддерживающей терапии.

Когда обращаться за медицинской помощью

Важно не откладывать вызов нарколога при появлении первых тревожных симптомов:

  • Беспокойство, страх, перемены настроения.

  • Галлюцинации или бред.

  • Нарушения сознания и ориентировки.

  • Судороги или потеря сознания.

Своевременное обращение уменьшает риски для жизни пациента и облегчает дальнейшее лечение.

Заключение

Алкогольный делирий — это угрожающее жизни острое состояние, требующее незамедлительной медицинской помощи. Самовольные попытки справиться с ним без врача могут быть смертельно опасны. Вызов нарколога и квалифицированное лечение алкогольного делирия — гарантия восстановления и возвращения к трезвой жизни.

Статья проверена главным врачом и основателем клиники "Семейный доктор" Корольковым Григорием Викторовичем

