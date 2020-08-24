«Здравсити Аптека» расширяется: что нового в привычных точках

20:08 22.12.2025

Привычные аптечные пункты меняются после масштабного расширения и обновления всех внутренних процессов. Современные стандарты навигации и организации сервиса направлены на удобство покупателей и высокую скорость выдачи.

Жители столицы замечают, что вместо привычного названия «Будь Здоров» теперь появляются вывески «Здравсити Аптека». Этот переход связан с масштабным обновлением формата обслуживания с центром на zdravcity.ru, постепенно интегрирующим аптечные розничные точки в единую цифровую экосистему. Новые стандарты становятся заметны уже с первых посещений — аптечная сеть взяла курс на структурированную и продуманную работу.

Внутри точек происходит серьезная переработка организации обслуживания. Основные акценты сделаны на сокращение ожидания, улучшение навигации, повышение прозрачности взаимодействия. После смены вывесок в офлайн-аптеках обновляются регламенты работы, а формат размещения информации становится более удобным.

Какие обновления видят покупатели?

Программы модернизации затрагивают сразу несколько направлений. В аптеках рядом с домом переработан подход к размещению ключевых категорий товаров, что помогает быстрее ориентироваться на месте. Изменились процессы получения заказов, оформленных заранее: теперь они проходят по четкой схеме, без необходимости повторно уточнять данные.

Покупатели отмечают несколько заметных новшеств в сети «Здравсити Аптека»:

удобная организация выдачи заказов;

единый подход к консультациям;

улучшенная структура ассортимента внутри аптек;

стабильные сроки подготовки товаров к выдаче.

В пунктах сети «Здравсити Аптека» созданы условия, при которых визит занимает меньше времени, а вероятность задержек снижается. Сеть аптек постепенно внедряет дополнительные цифровые инструменты, чтобы офлайн и онлайн работали в едином ритме.

Список точек «Здравсити Аптека» в шаговой доступности

С расширением сети обновлённые стандарты становятся доступны каждому жителю Москвы и столичного региона. Перед планированием визита пользователи приложения или сайта zdravcity.ru могут заранее выбрать подходящий аптечный пункт и сразу оценить, где удобнее получить заказ.

Актуальный список адресов ближайших пунктов сети «Здравсити Аптека»:

г. Москва, Воронежская улица, 36, корпус 1

г. Москва, Воронежская улица, 7

г. Москва, Гвардейская улица, 14

г. Москва, Головинское шоссе, 10Б

г. Москва, Головинское шоссе, 4

г. Москва, Домодедовская улица, 42

г. Москва, Енисейская улица, 29

г. Москва, Измайловский проезд, 5А

г. Москва, Коптевская улица, 8

г. Москва, Краснобогатырская улица, 27

Цифровые решения влияют на привычные сценарии

Сервис zdravcity.ru постепенно расширяет функциональность, точно взаимодействуя с офлайн-сетью. Благодаря актуальным данным о наличии, ценах, а также возможности заранее выбрать пункт выдачи, покупатели получают контроль над процессом.

Среди появившихся улучшений в онлайн-надстройке можно выделить:

корректные обновления наличия лекарственных позиций;

информативные карточки товаров;

удобное восстановление истории заказов;

понятное распределение функций между онлайн- и офлайн-обслуживанием.

Аптечная сеть стремится обеспечить одинаковый уровень сервиса вне зависимости от расположения точки. Привычные форматы обслуживания переходят на новый стандарт, в котором внимание сосредоточено на удобстве покупателей и персонала аптек.