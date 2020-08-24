«Здравсити Аптека» расширяется: что нового в привычных точках

Привычные аптечные пункты меняются после масштабного расширения и обновления всех внутренних процессов. Современные стандарты навигации и организации сервиса направлены на удобство покупателей и высокую скорость выдачи.

Жители столицы замечают, что вместо привычного названия «Будь Здоров» теперь появляются вывески «Здравсити Аптека». Этот переход связан с масштабным обновлением формата обслуживания с центром на zdravcity.ru, постепенно интегрирующим аптечные розничные точки в единую цифровую экосистему. Новые стандарты становятся заметны уже с первых посещений — аптечная сеть взяла курс на структурированную и продуманную работу.

Внутри точек происходит серьезная переработка организации обслуживания. Основные акценты сделаны на сокращение ожидания, улучшение навигации, повышение прозрачности взаимодействия. После смены вывесок в офлайн-аптеках обновляются регламенты работы, а формат размещения информации становится более удобным.

Какие обновления видят покупатели?

Программы модернизации затрагивают сразу несколько направлений. В аптеках рядом с домом переработан подход к размещению ключевых категорий товаров, что помогает быстрее ориентироваться на месте. Изменились процессы получения заказов, оформленных заранее: теперь они проходят по четкой схеме, без необходимости повторно уточнять данные.

Покупатели отмечают несколько заметных новшеств в сети «Здравсити Аптека»:

  • удобная организация выдачи заказов;
  • единый подход к консультациям;
  • улучшенная структура ассортимента внутри аптек;
  • стабильные сроки подготовки товаров к выдаче.

В пунктах сети «Здравсити Аптека» созданы условия, при которых визит занимает меньше времени, а вероятность задержек снижается. Сеть аптек постепенно внедряет дополнительные цифровые инструменты, чтобы офлайн и онлайн работали в едином ритме.

Список точек «Здравсити Аптека» в шаговой доступности

С расширением сети обновлённые стандарты становятся доступны каждому жителю Москвы и столичного региона. Перед планированием визита пользователи приложения или сайта zdravcity.ru могут заранее выбрать подходящий аптечный пункт и сразу оценить, где удобнее получить заказ.

Актуальный список адресов ближайших пунктов сети «Здравсити Аптека»:

  • г. Москва, Воронежская улица, 36, корпус 1
  • г. Москва, Воронежская улица, 7
  • г. Москва, Гвардейская улица, 14
  • г. Москва, Головинское шоссе, 10Б
  • г. Москва, Головинское шоссе, 4
  • г. Москва, Домодедовская улица, 42
  • г. Москва, Енисейская улица, 29
  • г. Москва, Измайловский проезд, 5А
  • г. Москва, Коптевская улица, 8
  • г. Москва, Краснобогатырская улица, 27

Цифровые решения влияют на привычные сценарии

Сервис zdravcity.ru постепенно расширяет функциональность, точно взаимодействуя с офлайн-сетью. Благодаря актуальным данным о наличии, ценах, а также возможности заранее выбрать пункт выдачи, покупатели получают контроль над процессом.

Среди появившихся улучшений в онлайн-надстройке можно выделить:

  • корректные обновления наличия лекарственных позиций;
  • информативные карточки товаров;
  • удобное восстановление истории заказов;
  • понятное распределение функций между онлайн- и офлайн-обслуживанием.

Аптечная сеть стремится обеспечить одинаковый уровень сервиса вне зависимости от расположения точки. Привычные форматы обслуживания переходят на новый стандарт, в котором внимание сосредоточено на удобстве покупателей и персонала аптек.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье
Путин объяснил, почему Россия не стала членом «цивилизованного Запада»
© KM.RU, Илья Шабардин
Военкор Сладков: В Донецке полный кошмар
Илья Гращенков. О решении Госдумы перевести все домовые чаты в мессенджер MAX
Избранное
Для мигрантов и по-мигрантски: как Греф делает «Сбербанк» Gastarbeiter friendly
Посев (Егор Летов) «Смерч. Летние записи»
ARTEMIEV, 23 мая, «16 Тонн»
Своя Мера «Числа. Сторона А» (компакт-кассета)
Бранимир и Александр Корюковец, 23 ноября, «16 Тонн»
oleUm™ «Radio Иншалла»
«Обвинение большевиков в “учреждении Украины” по сути своей безграмотно и абсурдно»
Shakra «Invincible»
«Вновь ужесточились правила ношения масок. Почему это происходит?»
«Приключения Электроников» обнаружили в советской детской песне чистейший рок-н-ролл
В Алабино готовятся к старту «АрМИ-2021»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации