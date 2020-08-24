«Здравсити Аптека» расширяется: что нового в привычных точках
Жители столицы замечают, что вместо привычного названия «Будь Здоров» теперь появляются вывески «Здравсити Аптека». Этот переход связан с масштабным обновлением формата обслуживания с центром на zdravcity.ru, постепенно интегрирующим аптечные розничные точки в единую цифровую экосистему. Новые стандарты становятся заметны уже с первых посещений — аптечная сеть взяла курс на структурированную и продуманную работу.
Внутри точек происходит серьезная переработка организации обслуживания. Основные акценты сделаны на сокращение ожидания, улучшение навигации, повышение прозрачности взаимодействия. После смены вывесок в офлайн-аптеках обновляются регламенты работы, а формат размещения информации становится более удобным.
Какие обновления видят покупатели?
Программы модернизации затрагивают сразу несколько направлений. В аптеках рядом с домом переработан подход к размещению ключевых категорий товаров, что помогает быстрее ориентироваться на месте. Изменились процессы получения заказов, оформленных заранее: теперь они проходят по четкой схеме, без необходимости повторно уточнять данные.
Покупатели отмечают несколько заметных новшеств в сети «Здравсити Аптека»:
- удобная организация выдачи заказов;
- единый подход к консультациям;
- улучшенная структура ассортимента внутри аптек;
- стабильные сроки подготовки товаров к выдаче.
В пунктах сети «Здравсити Аптека» созданы условия, при которых визит занимает меньше времени, а вероятность задержек снижается. Сеть аптек постепенно внедряет дополнительные цифровые инструменты, чтобы офлайн и онлайн работали в едином ритме.
Список точек «Здравсити Аптека» в шаговой доступности
С расширением сети обновлённые стандарты становятся доступны каждому жителю Москвы и столичного региона. Перед планированием визита пользователи приложения или сайта zdravcity.ru могут заранее выбрать подходящий аптечный пункт и сразу оценить, где удобнее получить заказ.
Актуальный список адресов ближайших пунктов сети «Здравсити Аптека»:
- г. Москва, Воронежская улица, 36, корпус 1
- г. Москва, Воронежская улица, 7
- г. Москва, Гвардейская улица, 14
- г. Москва, Головинское шоссе, 10Б
- г. Москва, Головинское шоссе, 4
- г. Москва, Домодедовская улица, 42
- г. Москва, Енисейская улица, 29
- г. Москва, Измайловский проезд, 5А
- г. Москва, Коптевская улица, 8
- г. Москва, Краснобогатырская улица, 27
Цифровые решения влияют на привычные сценарии
Сервис zdravcity.ru постепенно расширяет функциональность, точно взаимодействуя с офлайн-сетью. Благодаря актуальным данным о наличии, ценах, а также возможности заранее выбрать пункт выдачи, покупатели получают контроль над процессом.
Среди появившихся улучшений в онлайн-надстройке можно выделить:
- корректные обновления наличия лекарственных позиций;
- информативные карточки товаров;
- удобное восстановление истории заказов;
- понятное распределение функций между онлайн- и офлайн-обслуживанием.
Аптечная сеть стремится обеспечить одинаковый уровень сервиса вне зависимости от расположения точки. Привычные форматы обслуживания переходят на новый стандарт, в котором внимание сосредоточено на удобстве покупателей и персонала аптек.
