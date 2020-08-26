Алкогольная зависимость. Рехаб или кодирвоание?

20:24 29.01.2026

Перед теми, кто столкнулся с проблемой алкоголизма, наиболее широко используются два метода лечения - это рехаб (реабилитационный центр) и кодировка. Что они из себя представляют? Какой метод эффективнее?

Алкогольная зависимость- это тяжелая болезнь, которую часто воспринимают как недостаток силы воли, отсутствие культуры питья или вредную привычку. В этом есть большая проблема. Родственники теряют драгоценное время, пытаясь самостоятельно отвадить больного алкоголизмом от употребления, вместо того, чтобы обратиться за квалифицированной помощью.

Алкогольная зависимость не лечится ультиматумами, уговорами, скандалами и прочими манипуляциями. Когда у человека проблемы с сердцем - он идет к кардиологу, проблемы с желудком - к гастроэнтерологу, получил траву - к травматологу. С алкоголизмом то же самое. Алкогольная зависимость с 1953 года во всем мире официально признана как болезнь.

Лечение в специализированной клинике даст больше шансов на благоприятный исход. Два наиболее широко используемых метода лечения алкогольной зависимости - это рехаб и кодировка. Что они из себя представляют? Кодировка - это метод запретительной терапии, при помощи которого у зависимого человека создается установка на трезвость. Она может быть продиктована страхом, стойким отвращением или непереносимостью организма. Делается она медикаментозно, посредством ввода препаратов, блокирующих расщепление этанола, либо психотерапевтически, посредством гипноза, внушается установка на полный отказ от алкоголя, ассоциируя его с болезнью или даже смертью. Временно решить проблему алкоголизма кодировка может, но никогда неизвестно, до каких пор она будет работать.

Рехаб, или реабилитация- это комплексное лечение, состоящее из нескольких этапов, включающее индивидуальную психотерапию, групповую психотерапию, программу заданий, направленную на осознанный отказ от алкоголя и изменение отношения к употреблению. Сюда же входит и проработка травм, обид и других первопричин формирования и развития алкогольной зависимости. Благодаря тому, что реабилитация проходит непрерывно, у человека появляется возможность набрать продолжительный период без употребления алкоголя в безопасной обстановке и научиться чувствовать себя комфортно в трезвости.Если проводить аналогию, то представьте себе разбитую дорогу, состоящую из одних ям. Это жизнь зависимого от алкоголя человека. Так вот, залатать одну яму - это кодировка. Реабилитация - это полностью снять то покрытие, что все в ямах, и на его место уложить полностью новое по всем стандартам и ГОСТам.

Алкоголизм - это болезнь мышления, которое невозможно поменять быстро. Если стоит задача решить проблему с алкогольной зависимостью раз и навсегда, реабилитация, конечно, походит больше.