Медведев поддержал идею освободить от ОСАГО владельцев каско

19:50

В ходе отчета о деятельности Правительства в Госдуме премьер-министр согласился с предложеним об освобождении автовладельцев, имеющих полисы КАСКО, от необходимости обязательного страхования (ОСАГО).

По его мнению, граждане не должны переплачивать дважды за те же самые услуги.

В частности, Дмитрий Медведев посчитал интересной идею совмещения двух видов страхования (обязательного и добровольного) в одном универсальном полисе, который мог бы стоить дешевле, нежели два полиса, купленных отдельно.

«Страховые компании сегодня продают полисы обязательного страхования, но при этом некоторые автомобилисты покупают и полисы добровольного страхования, которые покрывают все риски, но стоят на порядок дороже», - сказал зампреда комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова, спросив у премьера, как тот относится к идее изменения принципов страхования таким образом, чтобы полис добровольного страхования без удорожания стал универсальным и покрывал возможные риски, которые сейчас покрывает полис ОСАГО.

При этом Всероссийский союз страховщиков (ВСС) воспринял идею негативно, его глава Игорь Юргенс полагает, что страховой рынок пока не готов к совмещенному продукту. По его мнению, в этом случае пришлось бы менять законодательство, которое не предусматривает объединения добровольного и обязательного видов страхования, сообщает «За рулем». По словам отдельных экспертов, чтобы совместить эти два продукта, либо ОСАГО должно будет стать необязательным, либо каско - обязательным.