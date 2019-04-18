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Медведев поддержал идею освободить от ОСАГО владельцев каско

19:50 18.04.2019
Дмитрий Медведев
© KM.RU, Кирилл Зыков
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В ходе отчета о деятельности Правительства в Госдуме премьер-министр согласился с предложеним об освобождении автовладельцев, имеющих полисы КАСКО, от необходимости обязательного страхования (ОСАГО).

По его мнению, граждане не должны переплачивать дважды за те же самые услуги.

В частности, Дмитрий Медведев посчитал интересной идею совмещения двух видов страхования (обязательного и добровольного) в одном универсальном полисе, который мог бы стоить дешевле, нежели два полиса, купленных отдельно.

«Страховые компании сегодня продают полисы обязательного страхования, но при этом некоторые автомобилисты покупают и полисы добровольного страхования, которые покрывают все риски, но стоят на порядок дороже», - сказал зампреда комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова, спросив у премьера, как тот относится к идее изменения принципов страхования таким образом, чтобы полис добровольного страхования без удорожания стал универсальным и покрывал возможные риски, которые сейчас покрывает полис ОСАГО.

При этом Всероссийский союз страховщиков (ВСС) воспринял идею негативно, его глава Игорь Юргенс полагает, что страховой рынок пока не готов к совмещенному продукту. По его мнению, в этом случае пришлось бы менять законодательство, которое не предусматривает объединения добровольного и обязательного видов страхования, сообщает «За рулем». По словам отдельных экспертов, чтобы совместить эти два продукта, либо ОСАГО должно будет стать необязательным, либо каско - обязательным.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Вопросы автострахования и ОСАГО, Законотворческая деятельность в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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18.04.2019, 23:32
Гость: Очередное

потрошение автомобилистов.
В маленькой голове не может рождаться
здравых мыслей.
18.04.2019, 21:31
Гость: Караул ! Кто это, как это, откуда его и почему ?

Медведев то он дурак. Это же кредо всех пустоголовых, хвататься обеими руками за любую новую игрушку или идею. Как страховщики могут на это пойти, если в таком случае они потеряют деньги по ОСАГО всех клиентов застрахованных по КАСКО ? Так может рассуждать только дурак сидящий на шее бюджета. Над ним не капает, ему зачисляют на счет не зависимо от атмосферного давления, осадков, направления и скорости ветра. Нет, он просто идиот, причем клинический. Зачем поддерживать явный бред на который страховщики не пойдут ? Не пойдут они на это.
Но есть вариант. Страховые компании в счет компенсации потерянных денег повысят цену полиса ОСАГО и тогда богатые получат бесплатное ОСАГО, а бедные за это заплатят. Впрочем в ключе последних событий с пенсионным дефолтом, освобождением олигархов от уплаты НДФЛ с 2017 года и продлением амнистии выведенных олигархами средств за рубеж, такой вариант не исключен.
18.04.2019, 20:29
Гость: Виктор

Не может быть. Первый раз хоть что-то разумное.
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