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Эксперт получил 10 месяцев за погибшего в Балашихе «пьяного мальчика»

18:38 21.05.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность).

Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка, погибшего в результате наезда автомобиля в одном из дворов города Балашихи Московской области в апреле 2017 года.

По ее результатам им сделан вывод о том, что пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В рамках уголовного дела была проведена судебная экспертиза, результаты которой подтвердили, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз, и его первоначальный вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия являлся необоснованным.

Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле.

В такой ситуации Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было.

Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у ребенка на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, он был трезв. Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида – маркера прижизненного употребления алкоголя. Также следствием на основании данных экспертизы сделан вывод о том, что ребенок был здоров.

Приговором суда Клейменову назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.

Отец погибшего мальчика Роман Шимко с решением суда не согласен, посчитав его слишком мягким, и собирается оспорить.

Темы: Происшествия, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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21.05.2019, 23:38
Гость: Гость

Надо было лет 7 дать чтобы другим неповадно было!
21.05.2019, 22:28
Гость: Мастер

За такое этого беса сварили бы в кипящем масле. И как таких на этом свете земля держит. За бабло душу свою продал. Ответить всё равно придется за очернение безвинного мальчика. Всему своё время.
21.05.2019, 21:19
Гость: парацельс

ну да, в стране правит криминал)) а вы не знали?)))
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