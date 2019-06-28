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Украина запретила импорт из России автомобилей и спичек

12:02 28.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Украинское правительство опубликовало постановление о поправках к перечню товаров из России, которые запрещены к ввозу в страну. Решение расширить санкции кабинет министров страны принял 15 мая.

Согласно постановлению с 1 июля с территории России запрещен ввоз автомобилей, мотоциклов, тракторов, а также любых видов цемента и сырья для его изготовления, минеральных удобрений, кормов для животных, спичек, обоев, проводов, труб, стальной посуды, футболок, маек, джемперов, пуловеров, колготок, бюстгальтеров, корсетов, подтяжек, фанеры и пр.

Также под запрет попадает ввоз бывших в употреблении вагонов, но это ограничение вступит в силу только с марта 2020 года.

По информации РБК, эмбарго затронет поставки как минимум на $530 млн.

Расширение санкций называется ответной реакцией Киева на действия Москвы. Напомним, в апреле Дмитрий Медведев объявил, что, среди прочего, нефть, нефтепродукты и уголь экспортировать в страну можно будет только по отдельным разрешениям.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Экспорт и импорт в России
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Комментарии читателей
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28.06.2019, 20:44
Гость: Наивный

Так перекрыли мы поставки нефти на Украину или нет? Или опять у нас только одни разговоры, одна болтовня? Кто-то мне подскажет?
28.06.2019, 18:50
Гость: И.В.С.

правильно, пусть наши дети играют.
28.06.2019, 18:46
Гость: российские автомобили советского производства

А чем лучше Жопарожцы от Жопаваза?
Все комментарии (20)
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