Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества

08:16

Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме, пишет ТАСС. Проект изменений в приказ министерства опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа предусматривается обязательное исследование биологических сред организма человека с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса медицинского допуска к управлению транспортными средствами.

Положения проекта приказа учитывают социальную значимость и необходимость противодействия употреблению психоактивных веществ среди водителей и кандидатов в водители транспортных средств, а также формирования единого подхода к организации этой работы", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что изменения в приказ направлены на улучшение безопасности на дорогах.