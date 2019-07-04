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Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества

08:16 4.07.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме, пишет ТАСС. Проект изменений в приказ министерства опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа предусматривается обязательное исследование биологических сред организма человека с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса медицинского допуска к управлению транспортными средствами.

Положения проекта приказа учитывают социальную значимость и необходимость противодействия употреблению психоактивных веществ среди водителей и кандидатов в водители транспортных средств, а также формирования единого подхода к организации этой работы", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что изменения в приказ направлены на улучшение безопасности на дорогах.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Безопасность на дорогах, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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04.07.2019, 14:55
Гость: Борзые министры!

И Рафали вместо сушек Шойге? А правильнее всего эту кодлу во власти гнать поганой метлой.. Это же просто паразиты!
04.07.2019, 13:51
Гость: Реалло

они явно находились в неадеквате.
НИЧЕГО похожего.Они абсолютно нормальны психически,набивают свои карманы,жируют по всему Миру за гос. счет,закупают Фальконы и т.п.
Вот так "неадекват" :)
04.07.2019, 13:47
Гость: Реалло

Ну...если короче:
сел за руль - и ты уже ИМ должен ПО ЖИЗНИ и пожизненно:)
Все комментарии (10)
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