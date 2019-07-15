Ликсутов заявил о возможности повышения стоимости платной парковки в Москве

16:10

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов не исключил повышения стоимости платной парковки в столице. Поводом для этого может послужить высокая загрузка существующих сейчас парковочных мест.

«Сейчас в Москве данный вопрос на повестке дня не стоит, но если загруженность парковок достигнет 90-100%, конечно, вынесем его на совместное обсуждение с жителями», - приводит Metro слова Ликсутова.

Отмечается, что подобный опыт уже применяется в европейских, американских и азиатских городах, а также положительно проявил себя в Москве. Как пояснил Ликсутов, недавнее повышение тарифов на платную парковку в столице позволило увеличить количество свободных мест на 10–15%.

При этом заммэра исключил возможность появления платных парковок во дворах. Решение о том, как использовать дворовую территорию, останется за местными жителями.

В последний раз тарифы на платную парковку на улицах внутри Садового кольца и еще на нескольких в пределах ТТК менялись 15 декабря 2018 года. По информации «За рулем», сделано это было исходя из просьб местных жителей и исследований экспертов.