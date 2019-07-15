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Ликсутов заявил о возможности повышения стоимости платной парковки в Москве

16:10 15.07.2019
Парковка
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов не исключил повышения стоимости платной парковки в столице. Поводом для этого может послужить высокая загрузка существующих сейчас парковочных мест.

«Сейчас в Москве данный вопрос на повестке дня не стоит, но если загруженность парковок достигнет 90-100%, конечно, вынесем его на совместное обсуждение с жителями», - приводит Metro слова Ликсутова.

Отмечается, что подобный опыт уже применяется в европейских, американских и азиатских городах, а также положительно проявил себя в Москве. Как пояснил Ликсутов, недавнее повышение тарифов на платную парковку в столице позволило увеличить количество свободных мест на 10–15%.

При этом заммэра исключил возможность появления платных парковок во дворах. Решение о том, как использовать дворовую территорию, останется за местными жителями.

В последний раз тарифы на платную парковку на улицах внутри Садового кольца и еще на нескольких в пределах ТТК менялись 15 декабря 2018 года. По информации «За рулем», сделано это было исходя из просьб местных жителей и исследований экспертов.

Темы: Москва, Автоновости
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Комментарии читателей
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15.07.2019, 19:44
Гость: Кому уходят деньги с платных парковок

Оплата стоянки в пилотной зоне «Московского парковочного пространства» происходит через офшоры на Кипре. И хотя Департамент транспорта уверяет, что деньги все равно попадают в бюджет, эксперты просто разводят руками...
Казалось бы, новые платные парковки в центре Москвы, и без того не пользующиеся особой любовью у горожан, должны быть, как жена Цезаря – вне подозрений. В конце концов, речь идет о нововведении, которому суждено преобразить облик столицы. «Я вижу другую Москву», - заявлял «Комсомольской правде» генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Сергей Мариничев.
Однако «другая» Москва оказалась до боли похожей на «прежнюю». Деньги за платную парковку идут в офшоры на Кипре. Платежи поступают на счет фирмы ООО «Городские мобильные системы», которая учреждена кипрскими компаниями. Уставной фонд, как обычно - минимальный, т.е. 10 тыс. руб.
Отметим, что речь идет только об одном из трех способов оплаты стоянки, но наиболее востребованном – через мобильный телефон. Короткий номер 7757, на который нужно присылать SMS о начале и окончании парковки, зарегистрирован на фирму «Городские мобильные системы», а сама эта фирма на 96% принадлежит кипрской компании Watago coommunications Limited.
Все это выглядит до такой степени странно и двусмысленно, что чиновники Департамента транспорта и связи сочли необходимым объясниться. «Идут деньги, как мы и заявляли раньше, на благоустройство города», - заявили Life News в департаменте.
15.07.2019, 17:50
Гость: личный опыт

правильное решение, личные авто - это зло. Машину в личное пользование нужно продавать на семью в общую совместную собственность мужа и жены после рождения ребенка. До этого момента пусть передвигаются на общественном транспорте и на такси. Новую продавать только после утилизации старой. После рождения третьего ребенка семья может приобрести вторую машину.
Только так можно избавиться от чадящих стад на дорогах и невыносимых пробок.
15.07.2019, 17:11
Гость: ну

"конечно, вынесем его на совместное обсуждение с жителями" ну естесно, повышать будут только потому что жители потребовали. вот жители прям есть не могут, так им хочется побольше платить.
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