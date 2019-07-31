Беспилотные ГАЗели NEXT начали проходить испытания на полигоне

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Беспилотные ГАЗели NEXT проходят испытания не только на специально подготовленном полигоне, но и ездят по территории завода. Впервые модели беспилотников, созданных на базе электробусов ГАЗель NEXT, показали на Московском международном автосалоне в 2018 году.

Машины могут самостоятельно определять препятствия на маршруте (как стационарные, так и движущиеся). Центральный компьютер оценивает возможность пересечения траекторий автомобиля и препятствия и в зависимости от выбранного сценария либо корректирует маршрут для безопасного маневра, либо останавливает автомобиль, вплоть до экстренного торможения.

На машинах установлены системы навигации на базе GPS/ГЛОНАСС, которые определяют местоположение автомобиля с точностью до сантиметра. Они дополнены блоками инерциальной навигации, которые позволяют отслеживать местоположение в случае, если прерывается спутниковый сигнал (например, при проезде под мостом), сообщает «За рулем».

Система способна распознавать дорожную разметку и объекты дорожной инфраструктуры при отсутствии или невидимости дорожной разметки — по косвенным признакам.

Есть также автомобили, на которых установлена система управления на базе стереокамер — пассивных устройств сбора информации об окружающей среде. Устройства позволяют системе ориентироваться в пространстве, не создавая помех другим беспилотникам, при этом они защищены от помех, в том числе — кибератак.

Система включает несколько блоков широкоугольных стереопар, формирующих «карту глубин» вокруг машины, подсистему кругового обзора и подсистему ультразвуковых датчиков большого радиуса действия.

Разработки, которые применены в беспилотниках ГАЗа, будут использованы не только при создании полностью автономных серийных транспортных средств, но и в системах активной помощи водителю, которые планируется внедрять на автомобили марки ГАЗ.

Для испытания автопилотов, а также для оценки работы систем активной помощи, на полигоне ГАЗа построен специальный участок, имитирующий городскую среду, который позволяет круглый год тестировать эти автомобили.