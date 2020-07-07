Правительство запустило программу по доступной аренде автомобилей

10:33

Государство будет субсидировать до четверти расходов на приобретение автотехники каршеринговыми компаниями и арендодателями, пишет РИА Новости.

Постановление о предоставлении скидках на авансовый платеж по договору операционного лизинга до 25% в рамках программы "Доступная аренда" подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что скидка будет доступна гражданам и предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, а также компаниям, планирующим предоставлять приобретаемую в лизинг технику в аренду (в рамках каршеринга).

По условиям программы приобретаемый автомобиль должен быть произведен в России.

Предполагается, что с помощью этой программы в текущем году планируется реализовать до 14 тысяч транспортных средств отечественного производства.

Минимальный срок аренды в рамках новой программы составит 1,5 года. Максимальная скидка по программе для легковых машин составляет 350 тысяч рублей, для легких коммерческих - 500 тысяч, для остальных - 900 тысяч рублей.

Программа "Доступная аренда" утверждена в дополнение к уже действующему механизму, по которому в рамках финансового лизинга предоставляется скидка в 10%.