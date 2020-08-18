Российские автодилеры сообщили о дефиците автомобилей

18:31

Крупные российские автодилеры остались практически без машин на продажу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных авторитейлеров.

«Дефицит есть практически у всех брендов по тем или иным моделям. Может быть, у Lada в меньшей степени, хотя и у них есть, по определенным позициям. Он будет наблюдаться, скорее всего, до конца осени, а по отдельным маркам и брендам, возможно, еще дольше», — сказал глава ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев.

«Авилон» фиксирует дефицит по некоторым моделям брендов Mercedes, BMW, Audi, Cadillac, Volkswagen, Hyundai, рассказал директор по маркетингу компании Андрей Каменский. В качестве причины топ-менеджер назвал «сниженные объемы производства и поставок в результате карантина».

«Тут сработал и отложенный спрос, и приостановка работы производителей во время карантина, и новые программы господдержки стимулировали спрос. Надеемся, что ситуация через два-три месяца выправится»,— сообщил агентству представитель другого автосалона, «ТрансТехСервиса».

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров назвал самые пострадавшие от пандемии COVID-19 сферы экономики России. По его министра, одной из наиболее пострадавших сторон стал бизнес, связанный с автомобилями. Кроме того, значительный ущерб был нанесен таким областям, как общепит, непродовольственная торговля и сфера услуг.