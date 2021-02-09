В Петербурге создадут стандарт этики для водителей такси

10:51 9.02.2021

Городской комитет по транспорту Санкт-Петербурга планирует создать стандарт этического поведения для водителей такси, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление комитета.

По мнению чиновников, городу необходим кодекс этики для водителей легковых такси, который будет содержать минимальные требования к качеству услуг и обобщенный "собирательный портрет квалифицированного водителя".

Отмечается, что при разработке документа будет учитываться мнение и перевозчиков и пассажиров.

Решение о создании документа было принято на совместном совещании комитета и предприятий, осуществляющих функции агрегаторов информации об услугах петербургских такси, из-за участившихся жалоб горожан на неэтичное поведение таксистов.

Окончательно утвердить документ рассчитывают через два месяца. Вступить в силу он должен с середины 2021 года.