12:16 19.08.2021

С 23 августа концерн АвтоВАЗ приостановит работу на всех трех линиях по производству автомобилей в Тольятти.

«Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», - цитирует РБК сообщение пресс-службы компании.

Также сообщается, что 3 из 5 дней простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а два других рабочих дня будут оплачены в размере 2/3 от средней зарплаты.

Завод «Lada Ижевск», использующий для сборки Lada Vesta другие компоненты, будет работать в штатном режиме.

Напомним, работники АвтоВАЗа вышли из планового корпоративного отпуска 16 августа, но из-за дефицита комплектующих «Bosch Самара» концерн на неделю ограничил производство на заводе в Тольятти.