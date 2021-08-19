АвтоВАЗ приостановит работу на всех трех линиях
С 23 августа концерн АвтоВАЗ приостановит работу на всех трех линиях по производству автомобилей в Тольятти.
«Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», - цитирует РБК сообщение пресс-службы компании.
Также сообщается, что 3 из 5 дней простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а два других рабочих дня будут оплачены в размере 2/3 от средней зарплаты.
Завод «Lada Ижевск», использующий для сборки Lada Vesta другие компоненты, будет работать в штатном режиме.
Напомним, работники АвтоВАЗа вышли из планового корпоративного отпуска 16 августа, но из-за дефицита комплектующих «Bosch Самара» концерн на неделю ограничил производство на заводе в Тольятти.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не хватает крыльев для старых москвичей
власовцы, даже в рясах, по сей день славят фюрера и его идеи на майбахах, бенцах, пулманах, фолксцах, шкодах, поршах, сименсах.
Газ дуют даже по дну морей и океанов.
Процессоров бош и итд сгорел,вот и весь секрет
Только ли Bosch GmbH? Концерн Bosch финансировал Гитлера, его приход к власти, перевооружение Германии, делали спецзаказы для концлагерей. Сейчас инструмент Bosch есть в любом магазине в РФ
Maybach- главный центр производства двигателей в Германии, все танки Вермахата имели двигатели Майбах.
Ф.Порше -главный конструктор танков Вермахта
Henkel -боевая авиация Германии, сейчас производят стиральные машины, холодильники, строительный инструмент.
Hugo Boss -одежда этой фирмы сейчас считается брендовой и высокого социального статуса. Во время войны главный поставщик формы для Вермахта, лично Хуго Босс является дизайнером формы СС.
Компания Bayer -резина для машин Вермахта, смазка для оружия и машин, отравляющие вещества. вся взрывчатка Вермахта итд. (они же в 19 веке изобрели аспирин и героин)
Компания Siemens вся электрика танков, кораблей, самолётов итд..вся электрика которая использовалась на нужды войны.
BMW, шведская Audi, Opel, Volkswagen -все мотоциклы. вездеходы, грузовики Германии, Volkswagen создал по заказу Гитлера "народный автомобиль- "фольксваген жук" ставший мега популярным в Европе уже после войны.
Братья Адольф и Рудольф Дасслеры, основатели марок Adidas и Puma, были убежденными сторонниками нацизма, членами НСДАП, Рудольф даже уходил на фронт добровольцем.
И так далее...
Единственная фирма Германии после войны оказавшаяся в восточном блоке- производство всех прицелов и оптики Вермахта Carl Zeiss - после войны работала на СССР но сохранила бренд.
В ВАЗ-2106 бошевских комплектующих не было.