В ПДД предложили внести правила использования самокатов

Павел Крашенинников, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству, предложил начать регулирование использования самокатов с изменения правил дорожного движения (ПДД).

«Понятно, что сейчас после (...) произошедших смертей все-таки надо с чего-то начинать, и, мне кажется, надо начинать с ПДД, а потом уже смотреть, будет это работать или нет. Жизнь показывает, что изменения нужны», - цитирует его слова «Интерфакс».

При этом он считает, что внесения поправок в законы пока не требуется.

Ранее Андрей Исаев отмечал, что в Думе намерены изучить практику регулирования езды на самокатах в крупных городах, прежде чем принять соответствующий закон.

«Для того чтобы нас не подняли на смех с законом о самокатах, нужно сначала посмотреть практику регулирования этой темы. Но, скорее всего, ее придется регулировать, чем более популярной она будет становиться. Есть нормальные пешеходы и им совершенно неприятно, когда их сбивают с ног», - сказал он.

Напомним, в начале лета МВД России сообщило, что число аварий с участием электросамокатов увеличилось на 195% с начала года.

В настоящее время правовой статус самокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.09.2021, 17:55
    Гость: Серега

    Тут без вариантов - на проезжую часть или вообще запретить. Это должно касаться любых средств передвижения включая велосипеды. За движение по тротуару штраф в 10 000 рублей на первый раз. За неуплату штрафа в течении трех дней пени в размере 1000 рублей за каждый день просрочки. За второе нарушение 30 000 рублей, за третье 100 000 рублей, а далее зона. Полиции обязательно применять спецсредства для остановки нарушителей не взирая на возраст.

  3. 01.09.2021, 16:36
    Гость: Alexander der Große

    На самом деле всё намного проще. Нужно заставить владельцев покупать ОСАГО. Как доказательство выдавать какие нибудь бирки для установки на самокат. Если кого-то задержат без оных, конфисковывать ТС и выписывать штраф в размере двойного ОСАГО. Месяца не пройдёт, как они все станут шёлковыми.

  4. 01.09.2021, 16:21
    Гость: это точно-Есть нормальные пешеходы и им совершенно

    неприятно, когда их сбивают с ног»,

    Читать полностью: https://www.km.ru/avto/2021/09/01/zakonotvorcheskaya-deyatelnost-v-rossii/890576-v-pdd-predlozhili-vnesti-pravila-regu

    А КАК НЕПРИЯТНО КОГДА ЭТИ ....уки носятся по тротуарам или даже в магазе рассекают на своих самокатах.
    Раньше, по крайней мере вне проезжей части ,мы чувствовали себя в безопасности.
    Сейчас нет.
    Лет 10 назад меня около ДК (там пешеходная зона)сзади подсёк под коленки малец лет шести на детском велике, конечно же случайно.
    Я падаю на колени на асфальт. Май месяц. тепло. Через брюки на коленках ссадины. И болели колени очень долго. Пришлось ходить на физиотерапию и колоть диклофенак.
    Малец. На детсков велике. А тут здоровые жлобы на электросамлкатах. Тут или смертельный исход или инвалидность.
    В этой связи мне непонятно паясничание и кривляние того кто " жЫть без Бэнтли "не может.
    Желаю вам попасть под самокат,для понимания сути вопроса и прочувствовать на собственной шкурке.

    ЗЫ. Интересно что велосипедисты не борзеют и не мешают.
    А эти... прут как ...

  5. 01.09.2021, 16:11
    Гость: ONE

    самокат с электротягой так же как и электровелосипед должны подчиняться правилам дорожного движения-как этому подчиняются обычные, не "продвинутые" самокаты,велосипеды самобеглые ногодрыги и прочие мелкие дрынолёты....
    иначе будем выдумывать ПДД под каждое изобретение в отдельности-а нашим депутатам только дай повод порезвиться-право как дети-после не могут уже остановиться!

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