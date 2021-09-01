В ПДД предложили внести правила использования самокатов

11:59 1.09.2021

Павел Крашенинников, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству, предложил начать регулирование использования самокатов с изменения правил дорожного движения (ПДД).

«Понятно, что сейчас после (...) произошедших смертей все-таки надо с чего-то начинать, и, мне кажется, надо начинать с ПДД, а потом уже смотреть, будет это работать или нет. Жизнь показывает, что изменения нужны», - цитирует его слова «Интерфакс».

При этом он считает, что внесения поправок в законы пока не требуется.

Ранее Андрей Исаев отмечал, что в Думе намерены изучить практику регулирования езды на самокатах в крупных городах, прежде чем принять соответствующий закон.

«Для того чтобы нас не подняли на смех с законом о самокатах, нужно сначала посмотреть практику регулирования этой темы. Но, скорее всего, ее придется регулировать, чем более популярной она будет становиться. Есть нормальные пешеходы и им совершенно неприятно, когда их сбивают с ног», - сказал он.

Напомним, в начале лета МВД России сообщило, что число аварий с участием электросамокатов увеличилось на 195% с начала года.

В настоящее время правовой статус самокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен.