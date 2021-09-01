В ПДД предложили внести правила использования самокатов
Павел Крашенинников, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству, предложил начать регулирование использования самокатов с изменения правил дорожного движения (ПДД).
«Понятно, что сейчас после (...) произошедших смертей все-таки надо с чего-то начинать, и, мне кажется, надо начинать с ПДД, а потом уже смотреть, будет это работать или нет. Жизнь показывает, что изменения нужны», - цитирует его слова «Интерфакс».
При этом он считает, что внесения поправок в законы пока не требуется.
Ранее Андрей Исаев отмечал, что в Думе намерены изучить практику регулирования езды на самокатах в крупных городах, прежде чем принять соответствующий закон.
«Для того чтобы нас не подняли на смех с законом о самокатах, нужно сначала посмотреть практику регулирования этой темы. Но, скорее всего, ее придется регулировать, чем более популярной она будет становиться. Есть нормальные пешеходы и им совершенно неприятно, когда их сбивают с ног», - сказал он.
Напомним, в начале лета МВД России сообщило, что число аварий с участием электросамокатов увеличилось на 195% с начала года.
В настоящее время правовой статус самокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не слишком ли много правил для народа?
Чихать на них!
Тут без вариантов - на проезжую часть или вообще запретить. Это должно касаться любых средств передвижения включая велосипеды. За движение по тротуару штраф в 10 000 рублей на первый раз. За неуплату штрафа в течении трех дней пени в размере 1000 рублей за каждый день просрочки. За второе нарушение 30 000 рублей, за третье 100 000 рублей, а далее зона. Полиции обязательно применять спецсредства для остановки нарушителей не взирая на возраст.
На самом деле всё намного проще. Нужно заставить владельцев покупать ОСАГО. Как доказательство выдавать какие нибудь бирки для установки на самокат. Если кого-то задержат без оных, конфисковывать ТС и выписывать штраф в размере двойного ОСАГО. Месяца не пройдёт, как они все станут шёлковыми.
неприятно, когда их сбивают с ног»,
Читать полностью: https://www.km.ru/avto/2021/09/01/zakonotvorcheskaya-deyatelnost-v-rossii/890576-v-pdd-predlozhili-vnesti-pravila-regu
А КАК НЕПРИЯТНО КОГДА ЭТИ ....уки носятся по тротуарам или даже в магазе рассекают на своих самокатах.
Раньше, по крайней мере вне проезжей части ,мы чувствовали себя в безопасности.
Сейчас нет.
Лет 10 назад меня около ДК (там пешеходная зона)сзади подсёк под коленки малец лет шести на детском велике, конечно же случайно.
Я падаю на колени на асфальт. Май месяц. тепло. Через брюки на коленках ссадины. И болели колени очень долго. Пришлось ходить на физиотерапию и колоть диклофенак.
Малец. На детсков велике. А тут здоровые жлобы на электросамлкатах. Тут или смертельный исход или инвалидность.
В этой связи мне непонятно паясничание и кривляние того кто " жЫть без Бэнтли "не может.
Желаю вам попасть под самокат,для понимания сути вопроса и прочувствовать на собственной шкурке.
ЗЫ. Интересно что велосипедисты не борзеют и не мешают.
А эти... прут как ...
самокат с электротягой так же как и электровелосипед должны подчиняться правилам дорожного движения-как этому подчиняются обычные, не "продвинутые" самокаты,велосипеды самобеглые ногодрыги и прочие мелкие дрынолёты....
иначе будем выдумывать ПДД под каждое изобретение в отдельности-а нашим депутатам только дай повод порезвиться-право как дети-после не могут уже остановиться!