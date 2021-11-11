Управделами президента потратит на покупку автомобильных дисков ₽27 млн
ФГБУ «Автобаза № 2» управления делами президента, которая занимается перевозкой депутатов Госдумы и членов правительства, потратит 27 млн рублей на покупку автомобильных дисков, датчиков давления в шинах (а также гаек для их крепления) и декоративных колпачков колесных дисков, пишет Znak.com.
В документах закупки отмечается, что диски и датчики нужны для автомобилей марок BMW, Ford, Hyundai и Genesis. Запасные части для автомобилей должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем, для данной марки автомобиля и предустановленного дополнительного оборудования, говорится в техзадании.
Всего ФГБУ «Автобаза № 2» намерено закупить больше 600 автомобильных дисков, почти 400 декоративных колпачков и столько же датчиков давления в шинах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тогда уже и на каждую галошу по колпачку.
Нет никак нельзя, у каждого депутата на болде должен быть колпачек с лмпочкой и мигать, чтобы окружающие видели кто идет и быстро разбегались уступая дорогу.
Спокойно! Диски - БЕЗ ПЛАТНО, если немцы газ и Жигули брать не станут.
Напоминает правление Анны Иоанновны… народ нищал и голодал, а она устраивала роскошные пиры и гулянки . На её содержание и содержание свиты тратилась львиная доля государственной казны.
Вот и сейчас денежки от продажи общих природных ресурсов пролетают мимо народа …
Не на ржавых УАЗиках же им ездить в энергетической сверхдержаве. 27 миллионов на всё управление делами президента - копейки. Может им еще вместо костюмов в демократьические свитера нарядиться, чтобы на галстуках съэкономить и весь мир смешить ? Пустое. Зарплата Миллера 2 миллиона в месяц, что в пересчете 11 000 руб в минуту. Вот это крутизна ...