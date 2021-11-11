Управделами президента потратит на покупку автомобильных дисков ₽27 млн

17:34 11.11.2021

ФГБУ «Автобаза № 2» управления делами президента, которая занимается перевозкой депутатов Госдумы и членов правительства, потратит 27 млн рублей на покупку автомобильных дисков, датчиков давления в шинах (а также гаек для их крепления) и декоративных колпачков колесных дисков, пишет Znak.com.

В документах закупки отмечается, что диски и датчики нужны для автомобилей марок BMW, Ford, Hyundai и Genesis. Запасные части для автомобилей должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем, для данной марки автомобиля и предустановленного дополнительного оборудования, говорится в техзадании.

Всего ФГБУ «Автобаза № 2» намерено закупить больше 600 автомобильных дисков, почти 400 декоративных колпачков и столько же датчиков давления в шинах.